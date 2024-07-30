張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判

▲ 被張家朗撃敗的巴黎奧運花劍銀牌得主馬治發文回應爭議。

【巴黎奧運/張家朗/劍神/馬治/馬基/花劍/劍撃/香港運動員】劍神張家朗於巴黎奧運男子個人花劍項目奪金，以決一劍取勝擊敗意大利新星馬治（或譯馬基，MACCHI Filippo）成功衛冕，為香港奪取今屆奧運第二面金牌。

比賽期間戰況激烈，需要三度「決一劍」取勝，不過台北裁判黃皓志的判定惹起爭議，有意大利網民更到張家朗社交媒體下留言辱罵。香港網民亦留言反擊展開網絡戰，更用網民上載據說意大利人最討厭的「菠蘿Pizza」。

同時，意大利劍聯亦向國際劍聯及國際奧委會投訴「質素差」，並質疑由中華台北裁判擔任香港選手賽事的恰當性。

張家朗奪金│ 張家朗衛冕奧運男子花劍金牌首更新IG 劍神甫出雙腳治療相？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

巴黎奧運丨奪金是每個運動員的目標

此次爭議的主角之一意大利劍手馬治在獲巴黎奧運男子個人花劍獲銀牌後首度在個人IG發文，他上載自己舉起銀牌的照片，直言會為落敗而失望，但不會埋怨別人，只會要求自己將來可以做得好。

馬治坦言他本來已為奧運奪金準備帖文內容，稱因為這是：「每個小孩的夢想，每個運動員的目標」，而結果自己獲得銀牌，令他距離「每個運動員的目標」差一步之遙。

最新影片推介：麥秋成專訪

巴黎奧運丨不想為自己失利找藉口

他直言，賽後聽到外間有很多說法，稱：「他們盜走了你的勝利、可恥的裁決、這是恥辱」，但馬治稱自己是個很幸運的人，因為在一個對所有運動員最重要的比賽中獲得第二名。

同時，他表示知道永遠要尊重裁判的決定，而自己本身也認識兩位裁判，也不想為自己的失利怪責裁判，否則只是這為自己找藉口。

馬治指，自己是個追求完美的人，永遠不會滿足，所以在賽後無發為獲得銀牌而歡慶，但如一個他尊敬的人所指，所有獎牌都值得慶賀，所以他會克服失落，享受當下，因為仍有非常重要的團體比賽要和隊友一同面對，馬治很希望可以表現出最好的自己再超越自己，稱：「意大利加油！」盡展大將之風，具體育精神，而張家朗亦在馬治發文點讚，惜英雄重英雄！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5