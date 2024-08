CEO媽媽｜支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

▲ Venus身兼CEO、媽媽及歌手三職!

【強人爸媽/中年好聲音/支嚳儀/創業/女強人/強人媽媽/女歌手/做生意】《中年好聲音》第一季參賽者支嚳儀(Venus)育有一名兒子,同時她也是CEO,在疫情期間創辦了自助烘焙店,同時她又要兼顧唱歌事業,絕對是一位強人媽媽!究竟她如何平衡事業與家庭,原來她有自己的一套方法,對外必須要強一點,對內特別是見到老公即刻變成小鳥依人。

強人媽媽支嚳儀|不要被情緒牽引

對於女強人這個稱呼,Venus把它定義為:「女強人可以是一位內心強大的女人,代表遇到什麼事,只是專注去解決問題,而不是帶有濃厚的情緒,被情緒所牽引。」創辦自助烘焙店的她,表示談起生意時,就會女強人上身,特別講價時或銷售公司理念的時候,語氣會更堅定。她覺得女性創業的困難在於要掌控自己的情緒,

大部份女性很多時受到生理上的賀爾蒙影響,而被情緒所牽引,其實女人都可以像男人般理性。

▲ 教仔仔整蛋糕。(越玲瓏攝)

Venus透露自己都試過感性大於理性的時間,回想起創業初期遇上員工辭職,眼淚即刻直流,心中想是不是對方不信任,或是自己做得不好,到想找廚師合作時,向對方解透過APP自學整蛋糕的理念時,被對方大潑冷水直言「沒可能的,你這個品牌是不會成功的,不會跟你合作。」Venus當時聽到後心情低落得喊出來,傷心過後,她明白要振作,繼續不放棄找尋合作夥伴,她坦言強大的內心就是這樣製造出來。

很多眼淚慢慢變成心靜如水,反而快去想想怎樣解決問題,造就到我現在強大的內心。

▲ Venus與媽媽好似樣。(IG圖片)

強人媽媽支嚳儀|單親家庭成長跟母姓

Venus這種理性與強大的內心,她坦言很有可能遺傳自她的媽媽。Venus在單親家庭成長,父母離異後,她隨母姓支,在她13、14歲時隻身到美國留學,而媽媽就經營出口生意獨力養大她跟妹妹,供書教學,絕對是女強人中的表表者!

從小Venus就喜歡唱歌,更在2010年參加《TVB全球華人新秀歌唱大賽》,獲得「網絡最具人氣獎」,當時Venus就很想入行做歌手,但遭到媽媽反對,媽媽覺得必須完成學業才去追求事業,不能一邊唱歌一邊追求學業,因此Venus聽話地放棄了入行的機會。

被問到會否因此而憎恨媽媽?她說當時都覺得是不是永世無緣做歌手,直到現在長大了才知道媽媽的苦心:「回想起來覺得媽媽思維維度高一點,媽媽會覺得完成學業後,再在外面多打幾份工,儲夠『武器』才去追求自己的興趣,萬一星途浮沉,都有一個保護網,萬一我在過程當中有任何退步或者不想再進行,還有一個品牌可以支撐著,不會輸得體無完膚。」

強人媽媽支嚳儀|虎媽教學做生意先學做人

Venus的媽媽是一名虎媽,所以家教甚嚴,Venus於傳統女校就讀,直到小三都沒有零用錢,就在學校做起生意來,「媽媽說不可以偷不可以搶,就想起學媽媽做生意,自己畫畫黑白售2元、彩色售5元,一日就賺了60元,後來有同學跟老師投訴,媽媽得知後,沒有罵過我,當時跟我說,『你想做生意,首先要學懂怎樣做人,你慢慢長大之後,我再慢慢教你做生意的精髓,你現在先好好地讀書。」

Venus說:「媽媽一直教我這個世界是沒有原地踏步的,因為原地踏步那個人是會慢慢退的,所以你每一天都要學新鮮的東西,要保持看新聞,要保持去學一些你想進步的東西。」

外界都稱Venus是「人生勝利組」,有自己的生意、一個疼錫自己的老公,家住何文田1,600呎豪宅,但其實內裡辛酸沒人知。她透露其自助烘焙店在2019年開張,當是佗著兒子都忙開店的事,連休息時間都沒有,更親自落舖跟進裝修,這是大肚的禁忌。到開張的那一天,懷孕6個月的她,大家都以為她胖了,沒有人察覺她是懷孕。

Venus這樣捱得,或許就因為虎媽的教導,

小時候吃飯她就告訴我,吃得苦中苦,方為人上人,所以當我一個人默默流淚的時候,她教我的道理就會無緣無故浮現出來。

強人媽媽支嚳儀|浮誇媽媽教仔法

對於教仔,Venus有自己的一套。雖然家境不錯有工人姐姐,但Venus絕不會縱容囝囝,她憶起一次囝囝畫花牆的經歷,當時姐姐馬上想去清理,但遭到Venus阻止,當Venus問到囝囝為何要這樣時,囝囝放聲大哭「Say Sorry」,她叫囝囝自行收拾殘局,去廚房拿布及水,當囝囝一路抹的時間,Venus就問囝囝:「是不是很難抹,所以我們為何要畫在紙上?」當囝囝認清自己的錯誤時,Venus才用去油漬的清潔劑幫囝囝抹,她說:

所以我覺得我對他的教導是,只要我們在安全的範圍和在視線之下,他是安全的,要讓他嘗試一下,怎樣獨立去解決問題。

另外,中國人傳統思想,愛不會說出口,而Venus就相反,「我對我兒子的態度是那種浮誇性媽媽,只要放學走進家,我就會講Baby I miss you so much,他一定會在我身上拿到所有的愛,但有時他一犯錯,例如他跌倒我經常說:『You can do this,let your man』我會灌輸這種理念在他身上。」

