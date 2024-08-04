CEO媽媽｜支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

▲ Venus身兼CEO、媽媽及歌手三職！

【強人爸媽/中年好聲音/支嚳儀/創業/女強人/強人媽媽/女歌手/做生意】《中年好聲音》第一季參賽者支嚳儀（Venus）育有一名兒子，同時她也是CEO，在疫情期間創辦了自助烘焙店，同時她又要兼顧唱歌事業，絕對是一位強人媽媽！究竟她如何平衡事業與家庭，原來她有自己的一套方法，對外必須要強一點，對內特別是見到老公即刻變成小鳥依人。

強人媽媽支嚳儀｜不要被情緒牽引

對於女強人這個稱呼，Venus把它定義為：「女強人可以是一位內心強大的女人，代表遇到什麼事，只是專注去解決問題，而不是帶有濃厚的情緒，被情緒所牽引。」創辦自助烘焙店的她，表示談起生意時，就會女強人上身，特別講價時或銷售公司理念的時候，語氣會更堅定。她覺得女性創業的困難在於要掌控自己的情緒，

大部份女性很多時受到生理上的賀爾蒙影響，而被情緒所牽引，其實女人都可以像男人般理性。

▲ 教仔仔整蛋糕。(越玲瓏攝)

Venus透露自己都試過感性大於理性的時間，回想起創業初期遇上員工辭職，眼淚即刻直流，心中想是不是對方不信任，或是自己做得不好，到想找廚師合作時，向對方解透過APP自學整蛋糕的理念時，被對方大潑冷水直言「沒可能的，你這個品牌是不會成功的，不會跟你合作。」Venus當時聽到後心情低落得喊出來，傷心過後，她明白要振作，繼續不放棄找尋合作夥伴，她坦言強大的內心就是這樣製造出來。

很多眼淚慢慢變成心靜如水，反而快去想想怎樣解決問題，造就到我現在強大的內心。

▲ Venus與媽媽好似樣。(IG圖片)

強人媽媽支嚳儀｜單親家庭成長跟母姓

Venus這種理性與強大的內心，她坦言很有可能遺傳自她的媽媽。Venus在單親家庭成長，父母離異後，她隨母姓支，在她13、14歲時隻身到美國留學，而媽媽就經營出口生意獨力養大她跟妹妹，供書教學，絕對是女強人中的表表者！

從小Venus就喜歡唱歌，更在2010年參加《TVB全球華人新秀歌唱大賽》，獲得「網絡最具人氣獎」，當時Venus就很想入行做歌手，但遭到媽媽反對，媽媽覺得必須完成學業才去追求事業，不能一邊唱歌一邊追求學業，因此Venus聽話地放棄了入行的機會。

被問到會否因此而憎恨媽媽？她說當時都覺得是不是永世無緣做歌手，直到現在長大了才知道媽媽的苦心:「回想起來覺得媽媽思維維度高一點，媽媽會覺得完成學業後，再在外面多打幾份工，儲夠『武器』才去追求自己的興趣，萬一星途浮沉，都有一個保護網，萬一我在過程當中有任何退步或者不想再進行，還有一個品牌可以支撐著，不會輸得體無完膚。」

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強人媽媽支嚳儀｜虎媽教學做生意先學做人

Venus的媽媽是一名虎媽，所以家教甚嚴，Venus於傳統女校就讀，直到小三都沒有零用錢，就在學校做起生意來，「媽媽說不可以偷不可以搶，就想起學媽媽做生意，自己畫畫黑白售2元、彩色售5元，一日就賺了60元，後來有同學跟老師投訴，媽媽得知後，沒有罵過我，當時跟我說，『你想做生意，首先要學懂怎樣做人，你慢慢長大之後，我再慢慢教你做生意的精髓，你現在先好好地讀書。」

Venus說:「媽媽一直教我這個世界是沒有原地踏步的，因為原地踏步那個人是會慢慢退的，所以你每一天都要學新鮮的東西，要保持看新聞，要保持去學一些你想進步的東西。」

外界都稱Venus是「人生勝利組」，有自己的生意、一個疼錫自己的老公，家住何文田1,600呎豪宅，但其實內裡辛酸沒人知。她透露其自助烘焙店在2019年開張，當是佗著兒子都忙開店的事，連休息時間都沒有，更親自落舖跟進裝修，這是大肚的禁忌。到開張的那一天，懷孕6個月的她，大家都以為她胖了，沒有人察覺她是懷孕。

Venus這樣捱得，或許就因為虎媽的教導，

小時候吃飯她就告訴我，吃得苦中苦，方為人上人，所以當我一個人默默流淚的時候，她教我的道理就會無緣無故浮現出來。

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強人媽媽支嚳儀｜浮誇媽媽教仔法

對於教仔，Venus有自己的一套。雖然家境不錯有工人姐姐，但Venus絕不會縱容囝囝，她憶起一次囝囝畫花牆的經歷，當時姐姐馬上想去清理，但遭到Venus阻止，當Venus問到囝囝為何要這樣時，囝囝放聲大哭「Say Sorry」，她叫囝囝自行收拾殘局，去廚房拿布及水，當囝囝一路抹的時間，Venus就問囝囝：「是不是很難抹，所以我們為何要畫在紙上？」當囝囝認清自己的錯誤時，Venus才用去油漬的清潔劑幫囝囝抹，她說：

所以我覺得我對他的教導是，只要我們在安全的範圍和在視線之下，他是安全的，要讓他嘗試一下，怎樣獨立去解決問題。

另外，中國人傳統思想，愛不會說出口，而Venus就相反，「我對我兒子的態度是那種浮誇性媽媽，只要放學走進家，我就會講Baby I miss you so much，他一定會在我身上拿到所有的愛，但有時他一犯錯，例如他跌倒我經常說：『You can do this，let your man』我會灌輸這種理念在他身上。」

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