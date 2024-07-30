  • 27°C
香港時間 : 2024730日 (二) 23:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜乒乓球混雙國家隊擊敗北韓組合　奪得金牌

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（港台直播截圖）

巴黎奧運乒乓球混雙決賽晚上演，國家隊成功彌補上屆之憾，由王楚欽及孫穎莎以局數4︰2擊敗北韓的李正值與金琴英，奪得金牌，是國家隊今屆奧運的第六金。王楚欽賽後形容「想用生命去換回這塊金牌」，孫穎莎亦指今屆屬「翻身戰」，能獲勝非常開心。

王楚欽與孫穎莎今場面對「神秘之師」北韓組合，首局以11︰6輕取對方；第二局卻輸7︰11，局數被追平1︰1。不過及時調整後，再分別以11︰8及11︰5，連贏兩局，將局數拉開3︰1；第五局國家隊被北韓扳回一局，輸7︰11。第六局戰況激烈，國家隊開局領先2︰0，及後被追平5︰5，並反超5︰7，但成功追平8︰8後，亦即把握機會連取3分，以11︰8，奠定勝局，總局數贏4︰2。

上屆奧運首設乒乓球混雙項目，惟當時國家隊的中許昕及劉詩雯以局數3︰4不敵日本組合水谷隼及伊藤美誠，屈居銀牌。王楚欽賽後接受訪問時表示，「這塊混雙（金牌）積在我心裏面太久了，就像我在打這次奧運會之前，有人所說的，我想用生命去換回這塊金牌，我做到了」

孫穎莎就形容今屆屬於打「翻身戰」，能贏下混雙冠軍非常開心，亦準備了很久；又指雙方今天發揮得非常好，朝鮮組合亦打得非常不錯，最後獲勝，是靠信念和堅韌意志。

童學園
DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與興趣　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

巴黎奧運｜乒乓混雙黃杜配不敵南韓組合　無緣獎牌
今日 20:19
巴黎奧運｜乒乓混雙黃杜配不敵南韓組合　無緣獎牌

你可能感興趣

巴黎奧運｜乒乓混雙黃杜配不敵南韓組合　無緣獎牌
今日 20:19
巴黎奧運｜乒乓混雙黃杜配不敵南韓組合　無緣獎牌
巴黎 奧運會 乒乓球

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
急症室最長等候時間（07月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月30日 時間16:05）
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注　劍神親自解話：原來關童年1個偶像事
巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注　劍神親自解話：原來關童年1個偶像事