巴黎奧運｜乒乓球混雙國家隊擊敗北韓組合　奪得金牌

▲ （港台直播截圖）

巴黎奧運乒乓球混雙決賽晚上演，國家隊成功彌補上屆之憾，由王楚欽及孫穎莎以局數4︰2擊敗北韓的李正值與金琴英，奪得金牌，是國家隊今屆奧運的第六金。王楚欽賽後形容「想用生命去換回這塊金牌」，孫穎莎亦指今屆屬「翻身戰」，能獲勝非常開心。

王楚欽與孫穎莎今場面對「神秘之師」北韓組合，首局以11︰6輕取對方；第二局卻輸7︰11，局數被追平1︰1。不過及時調整後，再分別以11︰8及11︰5，連贏兩局，將局數拉開3︰1；第五局國家隊被北韓扳回一局，輸7︰11。第六局戰況激烈，國家隊開局領先2︰0，及後被追平5︰5，並反超5︰7，但成功追平8︰8後，亦即把握機會連取3分，以11︰8，奠定勝局，總局數贏4︰2。

上屆奧運首設乒乓球混雙項目，惟當時國家隊的中許昕及劉詩雯以局數3︰4不敵日本組合水谷隼及伊藤美誠，屈居銀牌。王楚欽賽後接受訪問時表示，「這塊混雙（金牌）積在我心裏面太久了，就像我在打這次奧運會之前，有人所說的，我想用生命去換回這塊金牌，我做到了」

孫穎莎就形容今屆屬於打「翻身戰」，能贏下混雙冠軍非常開心，亦準備了很久；又指雙方今天發揮得非常好，朝鮮組合亦打得非常不錯，最後獲勝，是靠信念和堅韌意志。

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