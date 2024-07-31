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海水升溫│本港水域出現珊瑚白化　漁護署：因平均水溫上升2度

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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漁護署近日發現本港水域出現珊瑚白化。(漁護署圖片)

漁護署表示近日發現本港水域出現珊瑚白化，會繼續聯同專家持續監察，適當跟進。根據東平洲海岸公園一個珊瑚群落的水溫監察數據，過去一個月的平均水溫相比去年同期高出約攝氏2度，相信本港夏季水溫持續上升，可能使珊瑚排出體內共生的蟲黃藻，並與造成珊瑚白化有關。

漁護署稱本月中旬接獲報告指本港水域出現珊瑚白化，展開調查後發現部分珊瑚群落出現不同程度的白化現象。漁護署已聯絡本港有關大學的珊瑚專家，討論本港水域珊瑚白化的情況，並協調珊瑚監察工作，由該署及兩所大學分別派員在主要珊瑚群落進行快速調查，以了解珊瑚白化的整體情況。並會持續監察和評估有關珊瑚群落的健康狀況，按實際情況擬訂適當跟進措施。

漁護署人員進行珊瑚白化調查。 (漁護署圖片)

發言人表示，珊瑚群落是生產力很高的生境，很多海洋動植物亦賴以為生。根據該署記錄及專家過往的觀察，本港珊瑚擁有較高韌性，若本港水域水溫逐漸回復至正常水平，珊瑚一般可以恢復健康，繼續生長。市民進行水上活動時，應避免干擾珊瑚群落。

為妥善護理本港的珊瑚群落，漁護署每年進行香港珊瑚礁普查，監察本港珊瑚群落的情況；以及研究和採取緩解措施，修復退化的珊瑚群落等。市民如發現珊瑚白化，可透過漁護署「香港珊瑚白化觀察報告系統」通知署方跟進。

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