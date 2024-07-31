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安祖蓮娜祖莉養子柏斯車禍　駕電單車沒戴安全帽傷頭送院

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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安祖蓮娜祖莉養子柏斯交通意外受傷。

荷李活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）養子柏斯（Pax）車禍受傷！安祖蓮娜祖莉與前夫畢彼特（Brad Pitt）的20歲養子柏斯在前日駕駛電單車時發生意外，據外媒報道，前日約下午5時，柏斯駕駛電單車行經在洛杉磯市中心時，在十字路口亮起紅燈時撞向一輛私家車尾部。

當時未有戴上頭盔的柏斯頭部和臀部受傷，送往醫院救治，救護員最初擔心柏斯有輕微腦出血，但據稱他情況穩定，有機會將於日內出院。

柏斯一直常駕電動單車代步，但幾乎從來都不戴頭盔，至於加州法律以電單車類別來規定是否要戴頭盔，暫未知柏斯駕駛的電單車類型，警方亦未有公布詳情。

安祖蓮娜祖莉女兒登報　正式宣布申請棄父親畢彼特姓氏

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親女要求不隨父姓 

畢彼特與安祖蓮娜祖莉因為在2005年拍《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）撻著，在2012年訂婚，在2014年結婚，可是在2019年離婚。

他們親生子女共有3個，此外收養了3個子女，柏斯就是其中一位，是在2007年3月領養的越南男孩，另外2個收養子女，分別是柬埔寨男孩、衣索比亞女孩，一律已長大成人。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉親生女兒舒蘆（Shiloh）今年已18歲，近日聘律師申請「改姓」，要由「舒蘆祖莉彼特」（Shiloh Jolie-Pitt）改名為「舒蘆祖莉」（Shiloh Jolie）。

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