巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應

【張家朗／劍擊／花劍／意大利／馬治／決三劍/爭議／意大利劍聯/抗議/裁決/港協奧委會】「劍神」張家朗日前巴黎奧運花劍項目再奪金牌，以15：14擊敗意大利劍手馬治（Filippo Macchi），相較3年前東京奧運擊敗意大利另一劍手格羅素（Daniele Garozzo），這次意大利對於裁決感到非常不滿，意大利劍聯向國際奧委會及國際劍聯提出抗議，而兩位運動員及裁判黃皓志的社交平台有大批網民湧入留言，引起軒然大波。

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「決三劍」港隊奪金惹意大利不滿

港隊代表張家朗於日前（29日）在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽中，對戰22歲意大利劍壇新星Filippo Macchi，第一局已打至11比10，第二局更戰至12比12。最後一局的「決三劍」令人屏息以待，當雙方打成 14：14平手後，台灣主裁判黃皓志曾兩度無法判決，認為兩位劍手均刺中對方，讓二人重打。最後一次黃皓志重看影片後判港隊張家朗勝出。其後，馬治指向自己持劍的手，向黃皓志提出抗議，但裁判依然維持原判。馬治非常失落，坐在劍道一旁，教練Stefano Cerioni對著裁判席咆哮大叫，表達不滿。

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惹網民輿論 惡意留言中傷

事後，大批意大利網民湧入張家朗社交平台Instagram留言，惡意中傷表示他「偷走金牌」，對於賽果表示不忿。亦有網民在黃皓志Instagram留言，同樣表示其裁決不專業。意大利奧委會（CONI）會長Giovanni Malago隨後就男子花劍決賽「不可接受的裁決」向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議，認為裁判判決「涉及基本錯誤」：

一場意大利對香港的決賽，有兩個分別來自台灣和韓國的裁判。他們告訴我們，他們是經由抽籤被選中，尤其是已經曾兩度轉換裁判長人選。沒有一個運動會出現裁判由一名運動員的『鄰居』（鄰近地區裁判）出任的情況。

港協回應：尊重賽果及裁判決定

對於意大利奧委會對今場賽事的意見和反應，港協暨奧委會回應表示會尊重所有賽果及裁判決定，指「奧運是全球最高水平賽事，港協暨奧委會與運動員均一如以往，遵從並深信奧林匹克體育精神。」

▲ 不少網民在張家朗Instagram惡意留言中傷。（Paris 2024 Facebook圖片）

馬治發文平息風波

馬治其後亦在其社交平台Instagram發文平息風波，指尊重裁判決定，「不會將個人的失利歸咎於他人」，亦對於網民惡意言論，指他失落金牌如同「被搶走冠軍」或是批評裁判專業，對此表示可恥。他指，「這次的落敗已成過去，將收拾心情迎接未來挑戰」，亦希望意大利支持者能夠繼續支持意大利運動員。

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