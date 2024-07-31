  • 27°C
香港時間 : 2024731日 (三) 11:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應

健康資訊

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【張家朗／劍擊／花劍／意大利／馬治／決三劍/爭議／意大利劍聯/抗議/裁決/港協奧委會】「劍神」張家朗日前巴黎奧運花劍項目再奪金牌，以15：14擊敗意大利劍手馬治（Filippo Macchi），相較3年前東京奧運擊敗意大利另一劍手格羅素（Daniele Garozzo），這次意大利對於裁決感到非常不滿，意大利劍聯向國際奧委會及國際劍聯提出抗議，而兩位運動員及裁判黃皓志的社交平台有大批網民湧入留言，引起軒然大波。

最新影片：

Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

「決三劍」港隊奪金惹意大利不滿

港隊代表張家朗於日前（29日）在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽中，對戰22歲意大利劍壇新星Filippo Macchi，第一局已打至11比10，第二局更戰至12比12。最後一局的「決三劍」令人屏息以待，當雙方打成 14：14平手後，台灣主裁判黃皓志曾兩度無法判決，認為兩位劍手均刺中對方，讓二人重打。最後一次黃皓志重看影片後判港隊張家朗勝出。其後，馬治指向自己持劍的手，向黃皓志提出抗議，但裁判依然維持原判。馬治非常失落，坐在劍道一旁，教練Stefano Cerioni對著裁判席咆哮大叫，表達不滿。

點擊圖片放大
+4
+3

惹網民輿論　惡意留言中傷

事後，大批意大利網民湧入張家朗社交平台Instagram留言，惡意中傷表示他「偷走金牌」，對於賽果表示不忿。亦有網民在黃皓志Instagram留言，同樣表示其裁決不專業。意大利奧委會（CONI）會長Giovanni Malago隨後就男子花劍決賽「不可接受的裁決」向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議，認為裁判判決「涉及基本錯誤」：

一場意大利對香港的決賽，有兩個分別來自台灣和韓國的裁判。他們告訴我們，他們是經由抽籤被選中，尤其是已經曾兩度轉換裁判長人選。沒有一個運動會出現裁判由一名運動員的『鄰居』（鄰近地區裁判）出任的情況。

港協回應：尊重賽果及裁判決定

對於意大利奧委會對今場賽事的意見和反應，港協暨奧委會回應表示會尊重所有賽果及裁判決定，指「奧運是全球最高水平賽事，港協暨奧委會與運動員均一如以往，遵從並深信奧林匹克體育精神。」

不少網民在張家朗Instagram惡意留言中傷。（Paris 2024 Facebook圖片）

馬治發文平息風波

馬治其後亦在其社交平台Instagram發文平息風波，指尊重裁判決定，「不會將個人的失利歸咎於他人」，亦對於網民惡意言論，指他失落金牌如同「被搶走冠軍」或是批評裁判專業，對此表示可恥。他指，「這次的落敗已成過去，將收拾心情迎接未來挑戰」，亦希望意大利支持者能夠繼續支持意大利運動員。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
18:32 2024/07/30
巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注　劍神親自解話：原來關童年1個偶像事
12:30 2024/07/30
巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注　劍神親自解話：原來關童年1個偶像事
巴黎奧運丨張家朗衛冕展「招牌伸脷」　中醫拆解舌頭脷苔睇健康
15:47 2024/07/30
巴黎奧運丨張家朗衛冕展「招牌伸脷」　中醫拆解舌頭脷苔睇健康
巴黎奧運︱「劍神」張家朗花劍32強爭衛冕　半月板曾受傷退戰全運會自曝1原因愛上劍擊不服輸
12:29 2024/07/29
巴黎奧運︱「劍神」張家朗花劍32強爭衛冕　半月板曾受傷退戰全運會自曝1原因愛上劍擊不服輸
巴黎奧運｜張家朗衛冕男子花劍68年來首人 勉勵港人：勿因身處地方小而放棄
10:29 2024/07/30
巴黎奧運｜張家朗衛冕男子花劍68年來首人 勉勵港人：勿因身處地方小而放棄

你可能感興趣

巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
18:32 2024/07/30
巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注　劍神親自解話：原來關童年1個偶像事
12:30 2024/07/30
巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注　劍神親自解話：原來關童年1個偶像事
巴黎奧運丨張家朗衛冕展「招牌伸脷」　中醫拆解舌頭脷苔睇健康
15:47 2024/07/30
巴黎奧運丨張家朗衛冕展「招牌伸脷」　中醫拆解舌頭脷苔睇健康
健康問題 網絡熱話 張家朗 運動 奧委會 巴黎 意大利 運動 劍擊 劍道

最高瀏覽

張家朗奪金｜馬詠茹曾為張家朗奪奧運金牌感動落淚　Vivian與劍神再見亦是朋友【多圖】
張家朗奪金｜馬詠茹曾為張家朗奪奧運金牌感動落淚　Vivian與劍神再見亦是朋友【多圖】
巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
食用安全︱呢款即溶咖啡不要飲　醫生警告100％有毒含1成分可致中風或死亡
食用安全︱呢款即溶咖啡不要飲　醫生警告100％有毒含1成分可致中風或死亡
急症室最長等候時間（07月31日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月31日 時間04:05）