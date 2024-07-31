  • 27°C
香港時間 : 2024731日 (三) 11:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張家朗奪金｜馬池發文回應金牌被搶風波　 稱尊重裁決、不會將失敗歸咎裁判

社會

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張家朗金牌戰對戰歲意大利新星馬池（左）。（港協暨奧委會圖片）

巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表張家朗擊敗意大利選手Filippo Macchi（馬池），成功衛冕，為香港奪得今屆奧運第二面金牌。賽後意大利劍擊聯盟向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（ IOC）提出抗議，指金牌戰出現了不可接受的裁決，認為馬治被剝奪了應得的金牌。

馬池其後在社交網站撰文，指聽到外界針對裁判，以及「金牌被搶走」的評論，重申尊重裁判的決定。他表示，認識決賽的兩位裁判，不會將個人的失利歸咎於他人。他認為「被搶冠軍」及「裁判可惡」的言論都是可恥。

（馬池instagram截圖）

馬池指，自己距離「每個運動員的目標」只有一步之遙，但發生的事情都已經過去了，自己是一個永不滿足的人，才無法立即為獲得的獎牌感到高興，又指未來仍有重要的團體賽，會竭盡全力，超越自己。

馬池稱目前有一場非常重要的團體比賽正等著他，會與隊友全力以赴，超越自己，呼籲網民支持意大利花劍隊競爭男團錦標。意大利會在8月4日出戰男花團體八強，將面對波蘭。

周二凌晨（30日），張家朗金牌戰對戰22歲意大利新星馬池，期間張家朗一度落後12比14，及後戰至14比14，裁判兩度無法判決，中華台北主裁判黃皓志要翻看錄影片段作判決，到第三次判張家朗勝出。
 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

巴黎奧運｜意大利網民不滿張家朗奪金「出征」IG　港人留言「菠蘿pizza」反擊
11:23 2024/07/30
巴黎奧運｜意大利網民不滿張家朗奪金「出征」IG　港人留言「菠蘿pizza」反擊
張家朗奪金｜意大利劍擊聯盟不滿裁決　向國際劍聯及國際奧委會提出抗議
11:48 2024/07/30
張家朗奪金｜意大利劍擊聯盟不滿裁決　向國際劍聯及國際奧委會提出抗議
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
04:51 2024/07/30
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
巴黎奧運｜張家朗伸脷招牌動作慶祝勝利　受波神米高佐敦影響
16:54 2024/07/30
巴黎奧運｜張家朗伸脷招牌動作慶祝勝利　受波神米高佐敦影響

你可能感興趣

巴黎奧運｜意大利網民不滿張家朗奪金「出征」IG　港人留言「菠蘿pizza」反擊
11:23 2024/07/30
巴黎奧運｜意大利網民不滿張家朗奪金「出征」IG　港人留言「菠蘿pizza」反擊
張家朗奪金｜意大利劍擊聯盟不滿裁決　向國際劍聯及國際奧委會提出抗議
11:48 2024/07/30
張家朗奪金｜意大利劍擊聯盟不滿裁決　向國際劍聯及國際奧委會提出抗議
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
04:51 2024/07/30
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
中華台北 奧委會 運動員 劍擊 運動 意大利 巴黎 張家朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

張家朗奪金｜馬詠茹曾為張家朗奪奧運金牌感動落淚　Vivian與劍神再見亦是朋友【多圖】
張家朗奪金｜馬詠茹曾為張家朗奪奧運金牌感動落淚　Vivian與劍神再見亦是朋友【多圖】
巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
食用安全︱呢款即溶咖啡不要飲　醫生警告100％有毒含1成分可致中風或死亡
食用安全︱呢款即溶咖啡不要飲　醫生警告100％有毒含1成分可致中風或死亡
急症室最長等候時間（07月31日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月31日 時間04:05）