張家朗奪金｜馬池發文回應金牌被搶風波　 稱尊重裁決、不會將失敗歸咎裁判

▲ 張家朗金牌戰對戰歲意大利新星馬池（左）。（港協暨奧委會圖片）

巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表張家朗擊敗意大利選手Filippo Macchi（馬池），成功衛冕，為香港奪得今屆奧運第二面金牌。賽後意大利劍擊聯盟向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（ IOC）提出抗議，指金牌戰出現了不可接受的裁決，認為馬治被剝奪了應得的金牌。

馬池其後在社交網站撰文，指聽到外界針對裁判，以及「金牌被搶走」的評論，重申尊重裁判的決定。他表示，認識決賽的兩位裁判，不會將個人的失利歸咎於他人。他認為「被搶冠軍」及「裁判可惡」的言論都是可恥。

▲ （馬池instagram截圖）

馬池指，自己距離「每個運動員的目標」只有一步之遙，但發生的事情都已經過去了，自己是一個永不滿足的人，才無法立即為獲得的獎牌感到高興，又指未來仍有重要的團體賽，會竭盡全力，超越自己。

馬池稱目前有一場非常重要的團體比賽正等著他，會與隊友全力以赴，超越自己，呼籲網民支持意大利花劍隊競爭男團錦標。意大利會在8月4日出戰男花團體八強，將面對波蘭。

周二凌晨（30日），張家朗金牌戰對戰22歲意大利新星馬池，期間張家朗一度落後12比14，及後戰至14比14，裁判兩度無法判決，中華台北主裁判黃皓志要翻看錄影片段作判決，到第三次判張家朗勝出。



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