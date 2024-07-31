巴黎奧運︱62歲鍾志光領軍主持奧運連踩17小時　九朝元老半工讀擁雙碩士學位

▲ 鍾志光領軍主持奧運連踩17小時，專業精神值得致敬。

【巴黎奧運/奧運/港隊/鍾志光】人稱「萬能鍾」的鍾志光（鍾仔）擁有雙碩士學位，博學多才的他早前獲教院頒發榮譽院士。他今屆巴黎奧運繼續為TVB擔大旗主持節目，已經是「九朝元老」的他對於奧運直播經驗老到，由於時差關係，凌晨時份有多場重磅級的比賽，鍾仔都緊守崗位，有網民就指江旻憓奪金一夜，鍾仔開工逾17小時，當晚頒獎禮後，近天光才收工，翌日中午12時15分，再次見到鍾志光坐在《2024巴黎奧運全城聚焦》節目現場主持，再度直踩到5am。

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巴黎奧運︱鍾志光半工讀成為雙碩士

現年62歲的鍾志光身兼資深體育評述員及藝員，活躍於體育評述、戲劇等多元領域，經常做評述時都會拋下金句，所以被稱為「萬能鍾」。他取得香港大學中國語言及文學碩士和中文大學哲學文學碩士的學位，都是在半工讀下完成，其碩士論文更展示於港大的圖書館，為此他感到非常榮幸兼稱：「我所求的是學問，而非學位。」鍾志光更常到圖書館借書自學歷史，藉此擴闊眼界。

鍾志光從小愛上足球，中學時成為足球校隊一份子，中六預科畢業後因當時學位有限，而未能考上大學，毅然報讀葛亮洪教育學院的體育文憑課程。

▲ 鐘志光的碩士論文，(經濟日報圖片)

巴黎奧運︱鍾志光：我求學問而非學位

畢業後，鍾志光曾任中學教師7個月，教授中文及體育科，後來於80年代得到商台體育監製招手而入行。於1989年，鍾志光加入TVB做體育節目評述員，並開始參演劇集，演出劇集超過200部。但「萬能鍾」不是從小讀書就很叻，他曾說過:「我算是開竅較遲的學生，中學階段只喜歡打波，以前沒想過升讀大學。」

後來在2002年開始在分別在公開大學、港大及中大就讀，並取得雙碩士學位，當時他說過，

我所求的是學問，而非學位。很多人讀書是為找份好工，甚至部分父母對子女有更多要求，比如想他們當醫生、律師、會計師等。如果把入大學當作職業訓練，我不覺得很大的問題，有些學問的確對你有即時影響，如修讀醫科、法律系，完成大學後便已有份社會公認的好工在等你。

▲ 鐘志光人緣極好。(IG圖片)

巴黎奧運︱鍾志光不為退休設限

62歲的鍾志光已經主持了九屆奧運，對於退休，他曾說:「只要有能力，就沒有退休年齡限制 。」

鍾志光上周五晚主持巴黎奧運開幕禮後，陪伴觀眾見證江旻憓在重劍勇奪金牌一刻，當時鍾志光在江旻憓奪金的頒獎禮後，近天光才收工。翌日中午12時15分，再次見到他坐在《2024巴黎奧運 全城聚焦》節目現場主持，之後到下午2時45分的《2024巴黎奧運 下午直擊》、7時25分《2024巴黎奧運 黃金直擊》、11時45分《2024巴黎奧運 重點直擊》亦見到鍾志光，直到翌日清晨5時才完成工作，網民估計鍾仔連踩17小時，有指連交通時間，化妝set頭，分分鐘開工20小時，而鍾仔曾坦言，奧運期間每日只能睡兩小時，對於網民的關心他表示感謝。

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