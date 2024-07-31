聲夢小天后｜炎明熹回家鄉差電享受天倫之樂　Gigi餅印細妹曝光成焦點

▲ 炎明熹（Gigi）餅印細妹曝光成焦點！

「聲夢小天后」炎明熹（Gigi）傳出離巢TVB因而遭「雪藏」，早前Gigi現身公開活動受訪時稱：「依家大家仲傾緊」，並指在音樂風格上有很多想法，希望自己嘗試決定不同的事情，又笑稱說不定會去做空姐，似暗示跟TVB的續約問題仍有變數。

受合約風波困擾的Gigi，早前就回家鄉汕尾與家人聚天倫，趁機好好休息，實行差足電再出發！

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炎明熹餅印細妹曝光

Gigi在社交網分享了回鄉之行的相片，她開心地吃冰糖葫蘆，又分享與餅印細妹的合照，Gigi兩姊妹五官相似，髮型更是「Copy & Paste 」，十分可愛！

Gigi分享回鄉感受：「時間飛逝 每次返嚟都想食呢間冰糖葫蘆，雖然唔關咩事😂同細妹嘅合照，果然有要求👍🏻同細佬的書枱合照✌🏻Yeah, 同細佬合照🤖強壯的三一🦾」。

在2022年，當時8歲的Gigi細妹就已經在Gigi的直播中現身，由於Gigi細妹當時是齊陰，就被家人稱作稱「小Gigi」。

最新影片推介：麥秋成專訪

「媽媽」陳煒：家姐好傻妹

曾在《青春本我》中演Gigi媽媽的陳煒，留言道：「細佬好成熟，細妹好可愛💜💜💜家姐好傻妹😂」。

此外，網民都相當關注Gigi的細妹、細佬：「妹妹暴風長大」、「阿妹和細佬極速長大了許多」、「下次再見阿妹可能高過妳了」、「Enjoy your holidays with family」、「回到家便放鬆好好休息，盡情吃、喝、睡、玩。妹子和姐姐越來越像樣，小美人胚子😍弟弟果然快高長大💪」。

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