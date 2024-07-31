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巴黎奧運｜石川祐希日本男排隊長代言Tod's　奧運期間開意式庭院快閃店

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

巴黎奧運正進行得如火如荼，正當大家的注意力都集中在香港隊獲得驕人成績的時候，但如果喜歡排球的你，就一定不會錯過唯一一隊亞洲隊伍能夠參加奧運男排賽的日本隊，而隊中的主攻手石川祐希被譽為動畫《排球少年》的真人版，他自高中起打排球，在學界曾擁有99場不敗的記錄，如今定居意大利打職業排球賽，上個月在世界賽裏更被評判選為最佳攻擊手的寶座。

如此了得，難怪意大利鞋履品牌Tod's趁奧運舉行期間，立即宣布這位在Instagram裏擁有170萬「粉絲」的他成為品牌的最新代言人。

在K11 MUSEA開設意式庭院期間限定店。（圖片品牌提供）

挾著這位「排球少年」做勢，Tod's於本地亦開設了名為「意式庭院」的期間限定店，限定店設計以籬笆與園藝工具上刻有雕塑與棋盤遊戲為元素，店內重點包括最新款式的T Timeless單肩袋，以微皺褶質感小牛皮製成，配以T字旋鈕鎖釦。

日本男排第一人石川祐希當上Tod's代言人。（圖片品牌提供）

此外，Moccasins鞋以小牛皮製成，男裝款式分別以繫帶與釦帶款設計，配以點綴品牌標誌的金屬釦。女裝款式綴以英式鞋頭雕花，搭配流蘇裝飾，雖然今天球鞋當道，但皮鞋仍不乏捧場客，值得好此道的人留意。

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意式庭院期間限定店info
日期：即日至8/8
地點：K11 MUSEA Opera Theatre

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