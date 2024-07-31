巴黎奧運時間表‧不斷更新｜何詩蓓100米自衝奬牌　「鄧謝配」硬碰韓國爭入4強

▲ 巴黎奧運‧時間表‧不斷更新，何詩蓓入決賽。

【巴黎奧運／黃鎮廷／杜凱琹／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／黃鎮廷／杜凱琹／花劍／劍擊／乒乓球／混雙／賽程】

巴黎奧運周三（31日）賽事，港隊繼續有多個運動員上陣，爭取獎牌。

何詩蓓100米自衝擊奬牌

今屆已取得女子200米自由泳銅牌的何詩蓓，在女子100米自由泳準決賽第1組出賽，首50米稍為落後，轉池後開始發力，後來居上成為小組第1名，合計兩組成績，以首名晉級決賽。決賽將於周四（8月1日）凌晨2時30分舉行。

「鄧謝配」硬碰韓國組合

鄧俊文／謝影雪周二（30日）於羽毛球混雙C組分組賽鬥4號種子日本的渡邊勇大／東野有紗，最終以局數1比2僅負對手，但分組賽仍取1勝1負，成功以小組次名晉級8強，周四凌晨2時20分出戰，對南韓組合徐承宰／蔡侑玎。

男單方面，港隊代表李卓耀周二在分組賽首戰，局數2：1驚險擊敗墨西哥球手加列度。李卓耀周三晚上9時40分出戰，對中華台北的周天成，爭小組首名出線。

黃鎮廷、朱成竹分途出戰

黃鎮廷和朱成竹會分途出戰乒乓單打賽事，爭入16強。朱成竹於下午4時出戰女單賽事，對日本平野美宇；黃鎮廷則於晚上6時出戰男單賽事，對中國樊振東。

趙顯臻轉戰名次賽

港隊賽艇代表趙顯臻早前成功由復活賽晉身男子單人雙槳半準決賽，周二在第1組第6線出戰，最終以7分13秒70、第六名衝線，未能晉級，周三下午4時04分轉戰名次賽。

伍泰龍塞納河出戰三項鐵人賽

今屆巴黎奧運破天荒於塞納河舉行賽事，惟連場大雨導致水質測試一直未過關，原定周二舉行的三項鐵人賽延期至周三下午。主辦方周三宣布，最新測試顯示塞納河水質的細菌含量下降，認為水質過關，男女子三項鐵人賽可舉行。港隊代表伍泰龍周三下午4時45分出戰。

「大頭妹」馬君正總成績暫列第11

滑浪風帆方面，港隊代表「大頭妹」馬君正經過兩日共7場賽事後，總成績暫列第11位，與進身獎牌賽的前10名目標只是僅差1分，今日晚上6時13分出戰滑浪風帆iQFOiL女子組賽事。男子組共15場初賽，港隊代表鄭清然鬥完6場，在24位選手中排名17，周三晚上7時43分出戰滑浪風帆iQFOiL男子組賽事。

帆船項目方面，港將組合祥傑／阿輝於49人級帆船，經過9場比賽後暫列第20名，晚上8時15分出戰男子49er賽事。

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