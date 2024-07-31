巴黎奧運｜黃鎮廷撼國手樊振東往績劣　乒乓男單32強18:00開波

▲ 黃鎮廷今晚6點，樊振東二人對戰男子單打32強。

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港乒一哥黃鎮廷，巴黎奧運晉級男單32強，將火併國手樊振東，惜近期二人對賽顯見黃鎮廷較輸蝕，連日作賽下，能否扳回一城實屬未知數。

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黃鎮廷今年4月輸過

澳門國際乒聯（ITTF）男、女子世界盃，今年4月在澳門銀河綜藝館作賽，黃鎮廷以局數1:3不敵國手樊振東，當時兩戰全敗列分組榜尾出局。

黃鎮廷跟樊振東對戰，實力見明顯分野，力戰過4局，以5：11、11：8、9：11、7：11告負，黃鎮廷賽後自評表現一般，能打得更好。

相信黃鎮廷也預計不到，巴黎奧運輕取塞內加爾球手之後，竟然在32強重遇老對手。事實上，黃鎮廷職業生涯跟樊振東對賽多次，見負居多。

▲ 樊振東曾位列世界排名第一，多次剋死黃鎮廷。（奧運官方圖片）

乒乓總會教練：要放開一搏

黃鎮廷夥拍杜凱琹，周二在乒乓混雙銅牌戰上，不敵南韓對手告負，以第４名結束賽事，跟獎牌無緣。

中國乒乓球協會考評官、中國香港乒乓總會教練楊炳昭周三（31日）表示，黃杜二人表現已相當理想，到了今日黃鎮廷要出戰男單32強，認為他要放開懷抱一搏，全力一拼，才有機會晉級。

樊振東則於男單64強，日前以局數4-0輕取烏克蘭選手晉級。

▲ 中華台北一哥球手、綽號「小林」林盷儒。（CFP圖片）

樊振東未必常勝

回顧世界乒聯法蘭克福冠軍賽，2023年11月的男單16強賽事，就曾經爆出大冷門。

樊振東位列頭號種子，卻遭世界排名27、南韓選手李尚洙擊敗，屬於李於職業生涯首次，令人吃驚。

這次比賽的冠軍，落入22歲中華台北球手林盷儒，他以局數4比1，反勝國家隊35歲馬龍奪冠。奪冠路上，他亦曾在4強戰勝世界排名第2的國手王楚欽，實力非凡。

林盷儒於今屆巴黎奧運已經登場，其中在乒乓混雙賽事中上陣，中華台北對戰國家隊時，本港有電視台曾直播，已經於本地觀眾眼前亮相。

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