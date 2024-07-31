巴黎奧運｜「劍神」張家朗衛冕金牌黃傑龍加碼贈＄10萬金卡　不送江旻憓背後另有原因？

▲ 「劍神」張家朗衛冕金牌，黃傑龍加碼贈＄10萬金卡，不送江旻憓背後另有原因？

【巴黎奧運／張家朗／江旻憓／何詩蓓／黃傑龍／10萬金卡/劍神／世一劍后／微笑劍后/香港女飛魚／運動員】巴黎奧運開幕至今，港隊截至昨日（30日）憑張家朗、江旻憓及何詩蓓，勇奪兩金一銅佳績。敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍公布，上届奧運曾贈予張家朗金卡，增值額已花得「八八九九」，因此再增值10萬元，更揚言「唔夠話我知隨時加」。

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黃傑龍再贈張家朗10萬元金卡

黃傑龍昨日（30日）在Facebook個人專頁公布，繼上届東京奧運會張家朗奪金，贈予張家朗價值10萬元金卡後，今屆巴黎奧運他再奪金牌，因翻查記錄發現上届奧運贈送給張家朗的金卡，已經花得「八八九九」，因此再增值10萬元餘額。

據了解，劍神張家朗及香港女飛魚何詩蓓，於上屆東京奧運會奪得佳績，當時黃傑龍向他們贈送了兩張金卡，合共包括價值18萬元的消費額，可在旗下的品牌，包括牛角等店使用。

不過，對於網民質疑為何不送給所有參加奧運的運動員，黃傑龍回應指，首先無渠道送給所有人，二來也不能確保運動員會同意收下，而且也擔心運動員未必喜歡吃旗下公司的菜式，

如果我純粹想抽水博宣傳，不負責任地在自己個Facebook任意寫送幾多幾多俾啲運動員係好簡單......咁結果就係就算你話送$1,000,000俾佢哋到頭來都唔使俾，因為佢哋都冇嚟，但係水就抽咗啦，性價比極高。我唔會不負責任地單方面寫送嘅原因就係唔想出現以上嘅情況。

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他續指，三年前之所以可以送兩張金卡給張家朗及何詩蓓，是因為得到立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛幫忙將兩張金卡交給兩位運動員，「我先至夠膽話送」。

由於張家朗真係有食，咁我假設佢係鍾意食嘅，所以我咪喺佢現有張卡度充值入去，我覺得合情合理。我另外亦check過何詩蓓收咗張卡之後只係食過好少（千位數），咁即係佢應該唔啱食，咁我冇理由再夾硬話送俾人啦。

不送金卡給江旻憓另有原因

至於為何不贈送金卡給奪得女子重劍金牌的「世一劍后」江旻憓，他解釋，「明知人哋係素食者，而我哋主要係做肉類嘅餐廳，我覺得都唔應該夾硬送。」

他亦補充，「其實任何奧運運動員，只要你PM私訊我輕輕同我講一聲「其實我都鍾意食牛角」，咁就係我最大嘅榮幸請你食餐飯，咁係你俾機會我，只要確認到你唔係騙案冒充嘅就得。」

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江旻憓茹素的契機

江旻憓不時在Instagram上載新鮮蔬果的大特寫照片：士多啤梨、冬瓜、白菜，很「江旻憓式」的無添加小清新。原來早在2012年在美國史丹福大學讀書時，她已開始食「海鮮素」。到了2017年，第一次斷左膝十字韌帶，她了解到素食令身體更健康，有助傷患復元，於是成為「全素食者」。

當年Vivian準備前往德國備戰一個月後的世界錦標賽，但在一次練習熱身時輕輕一跳，尚未在當屆世界錦標賽刺過一劍，就帶著十字韌帶斷裂的左膝回港。

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她認為食素不但對身體好，對地球也有莫大益處：

我一直喜歡大自然，食素不止對身體好，對地球健康也好。

而全素食亦不會後，Vivian表示素食食譜的選擇極多，這一年更入廚房跟媽媽學師，例如炆薯仔、包餃子、綠豆糕、笑口棗等，教人垂涎。

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