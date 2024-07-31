  • 29°C
香港時間 : 2024731日 (三) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨何詩蓓賽前喜歡食呢啲做早餐　女飛魚戰衣有小秘密

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何詩蓓在巴黎奧運女子100米自由泳有望奪金。

【巴黎奧運/何詩蓓/女飛魚/游泳/100米自由泳/香港運動員】何詩蓓出戰女子100米自由泳第一組準決賽，今場排第四線的Siobhan首池轉池時間為25秒50排第4，不過最後50米發力連過3人，游出52秒64小組第一名完成，並以總成績最快晉身決賽，將於周四（8月1日）深夜2時30分衝金。

在何詩蓓出戰女子100米自由泳第一組準決賽，TVB評述分享一個小秘密，原來何詩蓓泳衣胸口位置的英文字，是贊助商專誠為詩蓓轉了她喜愛的顏色。其實，關於何詩蓓還有幾項小趣事。

何詩蓓奪銅丨何詩蓓對100米自由泳有信心　感激港人捱夜支持賽事

點擊圖片放大
+6
+5

1.點解何詩蓓姓何？

何詩蓓在1997年於香港出生，父親為愛爾蘭人、母親為香港人，究竟她為何中文名字選擇姓何？因為其英文名「Siobhan Bernadette Haughey」，姓氏「Haughey」的首個發音與「何」相近，至於名字「Siobhan Bernadette」的頭兩個英文字母與「詩蓓」接近，故取名何詩蓓。

此外何詩蓓是愛爾蘭已故前總理查理斯豪伊（Charles James Haughey）的侄孫女，也是另一前總理史恩利馬斯（Seán Lemass）的曾外甥孫，家族背景顯赫。

何詩蓓父親為愛爾蘭人、母親為香港人。

2.6個月大與游泳結緣

何詩蓓因為住所樓有泳池，所以只6個月已常被父母抱著下水玩，從此與水結緣。在4歲時，她在南華體育會參加游泳班正式開始習泳。

因為具天份，6歲已開始接受泳隊訓練，10歲已首次代表香港參加埠際游泳賽，並取得3金1銀，之後不斷刷泳壇紀錄，更踏上奧運場。

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

3.與家姐並肩作戰

何詩蓓有位比她大兩歲的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey），同樣也是位泳將。

兩姊妹更在2017年台北世界大學運動會齊上陣，與譚凱琳、劉詩穎並肩出戰參加4×100米混合泳接力初賽游出4分13秒79，總成績位列12名。

點擊圖片放大
+5
+4

4.能文能武

除游泳外，何詩蓓4歲開始學彈鋼琴，2014年考獲八級鋼琴（優異級），她曾表示言彈琴是其減壓方法。

此外，她在美國密芝根大學主修心理學畢業，並曾於兒童中心實習，她透露過退役後希望當兒童心理學家，助幼童群體舒緩心理壓力。

點擊圖片放大
+16
+15

5.花逾10分鐘穿戰衣

因比賽泳衣要超緊身以幫助肌肉增加爆發力，並減少身體阻力，故此每次穿上超緊身泳衣不容易，何詩蓓曾透露每次要花10多分鐘穿上戰衣。而在每次賽前，她喜歡吃燕麥片、面包塗花生醬、香蕉做早餐。

同時，大家也留意到何詩蓓左後肩有一個奧運五環紋身，已成為她個人標誌。其實何詩蓓之前還請朋友特製五環戒指，當年戴住參加東京奧運。至於今屆巴黎賽事，她定製全新奧運美甲，其中在無名指畫上特區區旗及奧運五環。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

何詩蓓奪銅丨何詩蓓對100米自由泳有信心　感激港人捱夜支持賽事
13:09 2024/07/30
何詩蓓奪銅丨何詩蓓對100米自由泳有信心　感激港人捱夜支持賽事
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】
13:06 2024/07/29
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】
巴黎奧運｜何振然女友何晞藯背景曝光　樣子甜美社交網藏水着性感照【多圖】
16:45 2024/07/29
巴黎奧運｜何振然女友何晞藯背景曝光　樣子甜美社交網藏水着性感照【多圖】
張家朗奪金｜馬詠茹曾為張家朗奪奧運金牌感動落淚　Vivian與劍神再見亦是朋友【多圖】
12:08 2024/07/30
張家朗奪金｜馬詠茹曾為張家朗奪奧運金牌感動落淚　Vivian與劍神再見亦是朋友【多圖】
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
18:46 2024/07/30
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】

你可能感興趣

何詩蓓奪銅丨何詩蓓對100米自由泳有信心　感激港人捱夜支持賽事
13:09 2024/07/30
何詩蓓奪銅丨何詩蓓對100米自由泳有信心　感激港人捱夜支持賽事
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】
13:06 2024/07/29
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】
巴黎奧運｜何振然女友何晞藯背景曝光　樣子甜美社交網藏水着性感照【多圖】
16:45 2024/07/29
巴黎奧運｜何振然女友何晞藯背景曝光　樣子甜美社交網藏水着性感照【多圖】
何詩蓓 娛樂人物職業 運動員 奧運會 網絡熱話 游泳

最高瀏覽

巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
急症室最長等候時間（07月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月31日 時間12:05）
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
巴黎奧運｜跳水選手上岸即沖身？背後理由原來超重要　揭秘奧運跳水2大迷思【附8個奧運冷知識】
巴黎奧運｜跳水選手上岸即沖身？背後理由原來超重要　揭秘奧運跳水2大迷思【附8個奧運冷知識】