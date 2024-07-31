巴黎奧運丨何詩蓓賽前喜歡食呢啲做早餐　女飛魚戰衣有小秘密

▲ 何詩蓓在巴黎奧運女子100米自由泳有望奪金。

【巴黎奧運/何詩蓓/女飛魚/游泳/100米自由泳/香港運動員】何詩蓓出戰女子100米自由泳第一組準決賽，今場排第四線的Siobhan首池轉池時間為25秒50排第4，不過最後50米發力連過3人，游出52秒64小組第一名完成，並以總成績最快晉身決賽，將於周四（8月1日）深夜2時30分衝金。

在何詩蓓出戰女子100米自由泳第一組準決賽，TVB評述分享一個小秘密，原來何詩蓓泳衣胸口位置的英文字，是贊助商專誠為詩蓓轉了她喜愛的顏色。其實，關於何詩蓓還有幾項小趣事。

何詩蓓奪銅丨何詩蓓對100米自由泳有信心 感激港人捱夜支持賽事

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

1.點解何詩蓓姓何？

何詩蓓在1997年於香港出生，父親為愛爾蘭人、母親為香港人，究竟她為何中文名字選擇姓何？因為其英文名「Siobhan Bernadette Haughey」，姓氏「Haughey」的首個發音與「何」相近，至於名字「Siobhan Bernadette」的頭兩個英文字母與「詩蓓」接近，故取名何詩蓓。

此外何詩蓓是愛爾蘭已故前總理查理斯豪伊（Charles James Haughey）的侄孫女，也是另一前總理史恩利馬斯（Seán Lemass）的曾外甥孫，家族背景顯赫。

▲ 何詩蓓父親為愛爾蘭人、母親為香港人。

2.6個月大與游泳結緣

何詩蓓因為住所樓有泳池，所以只6個月已常被父母抱著下水玩，從此與水結緣。在4歲時，她在南華體育會參加游泳班正式開始習泳。

因為具天份，6歲已開始接受泳隊訓練，10歲已首次代表香港參加埠際游泳賽，並取得3金1銀，之後不斷刷泳壇紀錄，更踏上奧運場。

最新影片推介：麥秋成專訪

3.與家姐並肩作戰

何詩蓓有位比她大兩歲的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey），同樣也是位泳將。

兩姊妹更在2017年台北世界大學運動會齊上陣，與譚凱琳、劉詩穎並肩出戰參加4×100米混合泳接力初賽游出4分13秒79，總成績位列12名。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

4.能文能武

除游泳外，何詩蓓4歲開始學彈鋼琴，2014年考獲八級鋼琴（優異級），她曾表示言彈琴是其減壓方法。

此外，她在美國密芝根大學主修心理學畢業，並曾於兒童中心實習，她透露過退役後希望當兒童心理學家，助幼童群體舒緩心理壓力。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

5.花逾10分鐘穿戰衣

因比賽泳衣要超緊身以幫助肌肉增加爆發力，並減少身體阻力，故此每次穿上超緊身泳衣不容易，何詩蓓曾透露每次要花10多分鐘穿上戰衣。而在每次賽前，她喜歡吃燕麥片、面包塗花生醬、香蕉做早餐。

同時，大家也留意到何詩蓓左後肩有一個奧運五環紋身，已成為她個人標誌。其實何詩蓓之前還請朋友特製五環戒指，當年戴住參加東京奧運。至於今屆巴黎賽事，她定製全新奧運美甲，其中在無名指畫上特區區旗及奧運五環。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5