巴黎奧運｜港隊羽將李卓耀首仗險勝　墨西哥球手捱過8次手術用生命揮拍

▲ 港隊羽將李卓耀首仗險勝，墨西哥球手曾歷大病險死，捱過8次膝傷手術終圓奧運夢。

【巴黎奧運／奧運／李卓耀／羽毛球／男單／港隊／香港運動員】巴黎奧運羽毛球男子單打賽事，港隊「一哥」李卓耀在分組賽首戰，以局數2：1險勝墨西哥球手加列度（Luis Ramon Garrido），下場將對戰中華台北的周天成。

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李卓耀｜男單首仗險勝2：1

現年27歲的港隊羽毛球代表李卓耀，在分組賽首場面對墨西哥的加列度，李卓耀首局先贏21:5，但第二局未能乘勝狙擊，加列度追成局數1:1。決勝局雙方多次打成平手，最終李卓耀把握對方失誤，連取4分，以21:17贏下，最終以局數2：1取得首勝。

李卓耀｜未滿意發揮會調整心態

李卓耀在賽後表示，不太滿意發揮，心情比較緊張，「雖然首局大比數贏波，但第2局心態、思考上有變化，場地有風向少少，這些回去都要調整，靜下來思考」。

李卓耀亦感謝對手加列度，「好多謝對手逼到我有這個狀態、表現，雖然這個對手之前未對過，或大家見到排名比較低，但自己也不可忽視任何對手」。李卓耀提到，這是他人生第一場奧運比賽，任何對手都有一定衝擊力，「最後大家見到，我自己有情緒出來，真的多謝對手令我打出這樣的表現」。

▲ 李卓耀首仗擊敗墨西哥球手加列度，下場將對戰中華台北的周天成。（港協暨奧委會圖片）

李卓耀｜墨西哥球手捱過8次手術

而李卓耀的對手，現年28歲的墨西哥球手加列度，2015年曾因患上橫紋肌溶解症，幾乎失去性命，其後他到西班牙接受4個月治療，終於逃出鬼門關。不過命運再次與他開玩笑，2018年他遇上膝傷，4年來接受過8次手術，歷盡身體和精神上的折磨，更一度萌生退役念頭，而令他堅持走下去的是，一直未變的奧運夢。

我知道我不會贏得獎牌，不是我悲觀或消極，這只是事實。儘管我受過傷，也失去很多時間，但我知道我是誰，即使要獻出自己的生命，我也會繼續奮鬥。

先後錯過里約及東京奧運，這位生命鬥士終於站上巴黎奧運的舞台，縱使未能在這場比賽取得勝利，但他仍贏盡全場掌聲和喝采。

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李卓耀｜受父親影響接觸羽毛球

1996年出生的李卓耀是家中獨子，爸爸李廣賜是羽毛球俱樂部教練，因此他在4、5歲時便開始接觸羽毛球。李卓耀小學及中學分別就讀中華傳道會呂明才小學和英華書院，他曾代表英華書院奪得中銀全港學界羽球團體錦標賽冠軍，13、14歲時加入港隊，踏上追夢之旅。

李卓耀曾參加多個國際賽事。2017年，未滿21歲的他出戰紐西蘭羽球黃金大獎賽，在男單決賽以總局數2：1反勝中華台北選手王子維，贏下個人首個國際賽冠軍。

2021年，李卓耀失落東京奧運參賽資格，今年終於首次踏上奧運舞台，他以一頭金髮、滿身紋身登場，目標是爭取金牌。這位港隊一哥的左臂上，刻上「Have faith in yourself」的紋身，時刻提醒自己要保持信念。

奧運首仗險勝，李卓耀坦言不滿意表現，下場要惡鬥老對手，中華台北「一哥」周天成，他希望做好自己，發揮最佳表現。

要做到真正的「李卓耀」。

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