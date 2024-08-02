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張家朗效應｜張小倫任總監劍擊班推暑期優惠課程　$100試堂+最平$162.5一對一上堂

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

花劍隊大師兄張小倫擔任技術總監的新蒲崗劍舍推出試堂及暑期證書課程優惠。（KKday圖片）

【巴黎奧運/劍擊熱潮/暑期劍擊課程/奧運金牌/暑期班/新蒲崗/劍擊試堂/劍擊班】「劍神」張家朗繼2021年東京奧運後，在今屆巴黎奧運成功衛冕男子花劍個人賽金牌，成為香港首人擁兩面奧運金牌，為香港劍擊運動寫下新一頁。一眾港人「捱更抵夜」觀賞「劍神」在比賽中打劍的颯爽英姿，相信家長都想小朋友體驗一下打劍擊的樂趣。由香港花劍隊大師兄張小倫擔任技術總監的新蒲崗劍舍就推出試堂及暑期證書課程優惠，讓大家跟上熱潮認識劍擊這個奧運金牌項目，齊齊成為下一個「天下第一劍」！

最新影片：

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張家朗效應｜4款劍擊班優惠

劍舍的劍擊班種類多元，主要分成花劍、重劍、佩劍三種，再細分成BB幼稚園膠劍班（4-6歲）、兒童花劍班（7-11歲）、成人鐵劍班（18歲以上）等，KKday更推出4項獨家課程優惠，包括一小時劍擊試堂、一對一專屬體驗課程（二人同行優惠）、成人4堂快速課程（送總值約$880的手套、劍、手線、護胸）、暑期劍擊證書課程（早鳥優惠），團體課程課程將會慢慢由熱身運動逐漸開始劍擊訓練，讓學員互相練習以致實戰，親身體驗打劍的樂趣。

而一對一課程則以學生為中心，專注於補強學生的不足之處，此外，一對一課程相對個人化，學生可以自行選擇每週上課的時數和時間。

一小時劍擊試堂分成BB幼稚園膠劍班（4-6歲）、兒童花劍班（7-11歲)、成人鐵劍班（18歲以上）。（KKday圖片）

張家朗效應｜張小倫擔任技術總監

花劍隊大師兄張小倫投身劍擊15年，為東京奧運率領香港男子花劍隊挺進奧運8強，他為劍舍擔任技術總監，與一眾前香港隊教練及代表隊成員推出團體課程及私人教授課程，主要教授技術調整、步法、掌握劍擊時機、手上動作等，適合不同程度及年齡的學員參加，而且場地會提供器材給學員，主打快速上手劍擊運動。

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劍擊暑期班優惠詳情

劍舍（新蒲崗分店）
地址：新蒲崗大有街23號3樓全層

BB幼稚園膠劍（4-6歲）一小時開心劍擊試堂班：HK$100/位起（原價HK$300) 
小學（7-10歲）一小時開心劍擊試堂班：HK$100/位起（原價HK$300) 
成人鐵劍班（18歲以上）一小時開心劍擊試堂班：HK$100/位起（原價HK$300) 

*每人只限報名一次，完成試堂後即日於中心報名劍擊恆常班，可即時獲回贈。

【早鳥優惠】

膠劍班 (4-6歲組) 暑期劍擊證書課程：HK$999/位（原價HK$1,200) 
*每場最多5人

花劍班 (7-11歲組) HK$999/位（原價HK$1,200) 
*每場最多8人

一對一專屬體驗課程：HK$800/位
*包括器材借用

【二人同行優惠】
一對一專屬體驗課程：HK$1,300/2位，平均HK$650/位
*包括器材借用

成人4堂快速課程：HK$1,780/位
*送手套、劍、手線、護胸（總值$880）
*不設請假、補堂

使用日期：需要按照預訂日期及當天開放時間內兌換，逾期失效

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