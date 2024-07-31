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巴黎奧運｜香港奧運金牌獎金世界之冠　黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙第4名獎金多少？

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撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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港隊組合黃鎮廷杜凱琹銅牌戰不敵南韓，在乒乓球混雙中得第4名。

【巴黎奧運/奧運會/杜凱琹/黃鎮廷/乒乓球/乒乓混雙】巴黎奧運乒乓混雙項目，港隊組合黃鎮廷杜凱琹銅牌戰不敵南韓，無緣獎牌，但已創下香港乒乓混雙最佳成績。原來香港並非金銀銅牌的得主才有獎金，究竟第4名獎金有幾多？

港隊組合黃鎮廷杜凱琹銅牌戰不敵南韓，在乒乓球混雙中得第4名。（港協暨奧委會圖片）

香港運動員｜巴黎奧運「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」

馬會透過贊助香港體育學院 ，於2023年推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，計劃為期三年至2025年，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中奪牌的中國香港運動員，涵蓋包括：奧運會、殘疾人奧運會、亞運會、亞殘運、世界大學生運動會、全國運動會、全國殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會。計劃至今已發放超過4千3百萬港元的現金獎勵，肯定一眾運動員所付出的努力和汗水。

於今夏舉行的巴黎奧運會舉行在即，馬會公佈將加大計劃獎金，於團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第4至8名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵，金額較上屆東京奧運會增加兩成。

 個人獎金（港元）團體獎金（港元）
金牌600萬1200萬
銀牌300萬600萬
銅牌150萬300萬
第4名75萬150萬
第5名至第8名37.5萬70萬

換言之，港隊組合黃鎮廷杜凱琹在乒乓球混雙中取得第4名，二人將會獲得150萬獎勵。

巴黎奧運｜張家朗江旻憓精英月薪有幾多？　香港各級運動員薪酬福利一覽

巴黎奧運｜不敵南韓得第四名

黃鎮廷／杜凱琹在香港時間晚上7時30分展開乒乓混雙項目銅牌戰，與韓國組合林鍾勛／申裕斌爭奪獎牌。港隊以直落0：4落敗。首局黃杜配開局便落後0：6，及後力追最終亦輸5：11；第二局港將亦先落後0：3，追至4：4平手後又再失兩分，其後被對手連取4分，最終再輸7：11，總局數落後0：2。到第三局，初段戰況接近，惟打至4：4後，被對方連取3分，擴大差距，並再輸7：11，連失3局。第四局亦再輸12：14。

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