韓國饒舌歌手直播「扮跳樓」弄假成真？　瘋傳死訊後結局大反轉

▲ 韓國饒舌歌手直播「扮跳樓」弄假成真？

22歲韓國饒舌歌手ch1tkey（鄭俊赫）早前指如IG直播粉絲數目達到1400人，他就會從屋頂掉下來，本來ch1tkey打算「做假」，ch1tkey在直播上跟粉絲表示自己跟一位朋友打賭，指如果直播粉絲達到1400人就「模仿從屋頂邊緣掉下來」。

有看了直播的網民透露，ch1tkey在直播時指他所在的建築物只有5層樓高、中間有緩衝設計，並指不會有事。網民當時看到一半直播，ch1tkey就消失於鏡頭前。

有指ch1tkey被送往醫院前，心臟已停頓最終搶救不治，但結局就來一個大反轉！

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女友發文：謝謝你每天對我的愛和寵愛

ch1tkey的女友後來在社交網發帖文：「我相信你會自由地生活在你夢想的世界，必須永遠走得更高。俊赫有很多夢想，有抱負，有好奇心。我很感激是你的初戀，我很幸運。謝謝你每天對我的愛和寵愛，我愛你。儘管我努力控制自己的情緒寫下這篇文章，我還是無法平靜下來，我愛你，俊赫。」

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被網民質疑

有韓國網民質疑ch1tkey是仍然在生，指他為宣傳新專輯而「假死」，認為沒有任何證據證明ch1tkey已死亡。他本人也IG表示自己回來了，被網民鬧爆！

在昨日（7月30日），ch1tkey在IG發帖文，表示「很高興認識你」，然後又密密更新IG限時動態。

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