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食用安全丨日本70年歷史鰻魚飯名店爆集體食物中毒　增至161人不適1人死亡調查結果出爐

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 13 分鐘前

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【日本／鰻魚老店／日本橋伊勢定／食物中毒／金黃葡萄球菌／死亡／食安風波】日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」日前爆出大型食物中毒事件。據報道指，有161人於本月24日至25日期間，食用其店所出售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當後，出現嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，其中一人死亡。「日本橋伊勢定」代表於29日（周一）召開記者會，承認當日有5名廚師未有佩戴手套，導致事件發生。

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【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

鰻魚飯名店爆集體食物中毒

綜合外媒報導，引發是次食安危機的店舖為橫濱市「京急百貨公司」地下1樓便當店，最新消息指有161人疑於24至25日期間，食用該店舖所出售的「蒲燒鰻魚」與「鰻魚便當」餐點後，出現嘔吐、腹瀉等症狀，其中一名90多歲老婦人在食用後死亡，雖尚未確定死因，但懷疑與此事有關；而該店舖於事發期間總共販售1,761個便當。

橫濱市政府保健所其後派員跟進，經檢驗發現食物存有金黃葡萄球菌，懷疑因此引起食物中毒。京急百貨公司聯同「日本橋伊勢定」於29日緊急召開記者會就事件向大眾致歉，並指自25日起，已要求涉事便當店及京急百貨公司10樓分店停業。相關人員亦已進入店內進行調查，並要求進行清潔及消毒。「日本橋伊勢定」代表呼籲市民，如在該時間段內，有購買相關產品的顧客請勿食用；同時承認由於未有強制規定負責廚師佩戴手套，當日20名廚師亦有5人未有戴手套而導致事件發生，為此深表遺憾，向受影響市民致歉，並承諾會進行檢討及更新廚師指引。

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知名鰻魚店家「日本橋伊勢定」創立於昭和21年（1946年）至今已有78年歷史，在全國總共有6間店，大多都開設在百貨公司美食街中，主打蒲燒鰻魚料理。

同場加映：

食物中毒｜13名內地團客現嘔吐腹瀉病徵　全部人曾在土瓜灣金港薈用膳

金黃葡萄球菌食物中毒

根據本港食物安全中心（食安中心）資料，金黃葡萄球菌可經一般烹調方法消滅，但該菌產生的毒素較為耐熱，故可能存在於已煮熟的食物內，從而引致食物中毒；而如果食物處理人員身上帶有金黃葡萄球菌，亦可以經由接觸食物傳播到食物，導致消費者進食後食物中毒。金黃葡萄球菌食物中毒主要由細菌所產生的耐熱腸毒素所致，潛伏期為30分鐘至8小時不等，症狀包括：

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預防方法

  • 盡量縮短處理食物的時間。食物要妥善處理、貯存及徹底煮熟。 
  • 設備和用具接觸到食物的地方必須保持乾淨衞生。 
  • 把容易腐壞的食物，包括剩餘的食物存放於攝氏4度或以下，或攝氏60度以上。
  • 盡快（在2小時內）把煮好的食物的溫度由攝氏60度降至攝氏20度，並在4小時或更短的時間內把食物的溫度由攝氏20度降至攝氏4度。可把食物放在寬闊淺身的容器或分為若干小份，有助加快冷卻速度。
  • 在一般情況下，容易腐壞的食物妥為冷卻，如放在室溫少於2小時，應放入雪櫃備用或在總時限4小時內使用；如放在室溫超過2小時但少於4小時，則應在總時限4小時內使用，不應再放入雪櫃；如放在室溫超過4小時，應立即棄掉。
  • 時刻保持良好個人衞生習慣，包括在處理食物前後及如廁後，以流動的清水和梘液徹底清洗雙手20秒；穿著清潔的淺色外衣或工作服；配製食物期間切勿吸煙或吃東西，外露的傷口應貼上鮮色的防水膠布或以手套遮蔽；如染上或懷疑染上傳染病或出現腹瀉、嘔吐、發燒 及腹痛等病徵，應暫停處理食物。

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