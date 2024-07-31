巴黎奧運｜港羽「一哥」將迎戰台抗癌勇士　周天成：每一球都是用生命在打

▲ 港羽「一哥」李卓耀將迎戰中華台北抗癌勇士周天成，曾罹患大腸癌的周天成捱過一年低潮復出密密比賽，終再奪得巴黎奧運入場券。

【巴黎奧運/奧運會/羽毛球】奧運比拼的除了金銀銅牌外，還有奧林匹克體育精神。香港隊羽毛球員李卓耀昨日在男單小組賽用2:1擊敗墨西哥隊的Luis Ramon Garrido（加里多），將會迎戰中華台北隊的周天成。周天成是抗癌勇士，他在奧運前發現患上大腸癌但積極抗癌，他更揚言用生命打好每一球，相信二人的對戰相當精彩。

巴黎奧運｜1個抗癌勇士1個患尿血症 羽毛球生命鬥士之戰感動全場

現年30歲的周天成，今次是第三度出征奧運會，他在里約奧運和東京奧運上，先後敗給馬來西亞隊李宗偉和國家隊諶龍止步四分之一決賽。

備戰巴黎奧運期間，周天成去年年初身體檢查中發現患上大腸癌，幸好及時發現，經手術治療後已經康復，但他在治療期間並沒有對外界透露自己的病情，直至今年初泰國羽毛球聯賽中奪冠才公開病情。

巴黎奧運｜港隊羽將李卓耀首仗險勝 墨西哥球手捱過8次手術用生命揮拍

綜合台媒報道，正在備戰巴黎奧運的周天成，初時對於自己罹癌感到震驚，他坦言平時訓練嚴苛、生活規律，飲食又清淡正常，怎麼想都沒料到會得到癌症。積極樂觀的周天成決定接受手術，而且在手術隔天已經出國繼續比賽，但受手術影響都經歷了一年的低潮期。

周天成捱過低潮期後，明白到不想用患癌做藉口，更希望自己能用自己的故事去感動別人，不關遇到甚麼挫折及意外，只要堅持下去就可以找到答案。

我覺得人的力量真的很有限，我不斷告訴自己，以前還沒打起來的時候也是這樣撐過來的，罹癌手術後我也撐過來了，沒道理這次低潮撐不過來。

巴黎奧運｜每一球都是用生命在打

在今屆巴黎奧運上，周天成首戰迎戰墨西哥選手加里多，對方也經歷過大病重踏奧運舞台，二人在賽事擊掌致意，感動全場觀眾。周天成在賽後接受訪問時，坦言加里多走出鬼門關還可以站上奧運賽場，真心為他高興。

我能感覺到他跟我一樣是在拿命去拚，每一球都是用生命去打。我們在場上不僅是技術上的鬥智鬥勇，而且是用生命的奮鬥來贏得互相尊重，我覺得這就是奧林匹克精神。

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