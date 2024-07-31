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巴黎奧運｜1個抗癌勇士1個患尿血症　羽毛球生命鬥士之戰感動全場

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撰文： 王明芳

發布時間： 12 分鐘前

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中華台北抗癌「羽毛球一哥」周天成擊敗患横纹肌溶解症的墨西哥選手Luis Ramon Garrido，這場生命鬥士之戰感動全場。

【巴黎奧運/奧運會/羽毛球/抗癌勇士/周天成/Luis Ramon Garrido/横纹肌溶解症/血尿】巴黎奧運除了精采賽事，比賽背後原來蘊藏賺人熱淚的故事。在羽毛球男單分組賽中，台北「羽毛球一哥」周天成，以直落兩局擊敗墨西哥選手Luis Ramon Garrido，比賽雖有勝負，但一網之隔的這兩位選手，都曾與病魔交手，鬥志和意志力讓人肅然起敬。

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巴黎奧運｜墨西哥選手每天尿血腎功能失靈

比賽雖然已定勝負，但焦點不僅在於技術較量，還有兩位選手的生命鬥志。8年前，Garrido世界排名前50，有望參加里約奧運。因為訓練強度太高，導致患上横纹肌溶解症差點失去生命。這種疾病主要症狀為肌肉疼痛、乏力、少尿，嚴重時會出現急性腎衰竭，甚至有生命危險。

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Garrido曾表示每天都在尿血，腎功能機乎失靈。幸好及時治療，從病情中痊癒，腎功能也得到恢復，但可惜已錯過了里約奧運。Garrido並沒有因此放棄，續拚東京奧運，卻在2018年因訓練比賽繁重導致兩個膝蓋嚴重受傷，又錯過了東京奧運。

2022年，Garrido決心再度復出，再戰巴黎奧運。儘管受了這麼多傷，失去了這麼多時間，但Garrido仍然無法忘掉奧林匹克夢想。他明知不會贏得奧運獎牌，即使必須奉獻生命，還是會繼續奮鬥。

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巴黎奧運｜周天成Garrido用生命去拼搏

2023年，正備戰巴黎奧運的周天成，在一次全身檢查中發現罹患大腸癌，幸而癌症仍屬早期，手術後快速康復。周天成認為與Luis Ramon Garrido兩人特質有點像，感覺到他跟自己一樣是在拿命去拼，是很有生命力的選手，不管排名或對手，每一球都用生命去打，這就是奧林匹克精神。 

兩人都曾經歷大病，這場比賽對他們來說意義非凡。賽後兩人隔網深情相擁，互相表示敬意及祝福。此時，全場觀眾起立鼓掌，這不僅是因為比賽的精彩，更是對兩位選手生命拚搏致敬。

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