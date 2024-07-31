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巴黎奧運｜7金女飛人歷誕女難產一度命危　退役後奧運村開設首間托兒所

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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38歲的美國退役女飛人菲歷絲（Allyson Felix）成功爭取奧運會設首座托兒所。

【巴黎奧運/奧運會/托兒所/女子田徑/退役】兼顧家庭不是運動員的顧慮。今屆巴黎奧運另一焦點在選手村設立首個托兒所。由38歲的美國退役女飛人菲歷絲（Allyson Felix）成功爭取。作為「五朝元老」的奧運選手，共奪得7金3銀1銅（11面奧運獎牌），擁20面世界錦標賽獎牌的至高榮譽，卻在33歲時懷孕，屢受外界不公對待，開啟她為女性發聲之路。她希望減輕健兒媽媽育兒壓力，亦令大眾明白「選擇當媽媽，仍能在田徑場上發光」。

巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽　直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

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菲歷絲早於18歲已奪下奧運銀牌，26歲前更取下4次奧運金牌、8次世界冠軍。今屆巴黎奧運是她20年來首次不上場比賽，反而擔任奧運托兒所計劃發起人之一，她希望令大眾及女健兒明白：

做母親並不是人生的終點。如果你在職業生涯中途選擇做母親，你仍然可以繼續擁有令人難以置信的表現。

38歲的美國退役女飛人菲歷絲（Allyson Felix）成功爭取奧運會設首座托兒所。（IG@allysonfelix）

菲歷絲希望每位奧運爸媽於比賽期間，獲得專屬的親子空間和育兒支援。例如：幼嬰暫托服務，更會提供紙尿片、嬰兒濕巾等嬰幼兒用品，藉此減輕運動員的壓力，又能提供親子活動空間。該托兒所將位於奧運村廣場的非住宅區，每天上午9時至晚上9時開放。

國際奧委會運動員委員會主席埃瑪特霍（Emma Terho）表示，懷孕和成為母親並不意味著女運動員職業生涯結束，托兒所讓一切成為可能，讓運動員有機會專注於奧運會，平衡運動事業和家庭。

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女飛人退役後推動孕婦及女性權益

運動員在過去較難在養育孩子和參加奧運會之間取得平衡，現已是兩孩媽媽的菲歷絲，能夠理解母親重返競賽的艱辛，也清楚作為母親實質的需求，與嬰幼兒品牌合作設立首間托兒所之外。退役後的她致力投身女性權益相關公益，先創立運動品牌「Saysh」，推出專為女性設計的運動鞋，更提供「懷孕退貨政策」，任何孕婦因懷孕導致鞋碼變化，都可以免費換新鞋。今年更獲得梅琳達・蓋茲（Melinda French Gates）2千萬美元（約1.56億港元）資助。

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曾歷誕女難產一度命危

菲歷絲坦言復出之路艱辛，當初為求不引起哄動便隱瞞懷孕6個月的消息繼續練跑，後來因孕肚漸大而無法應付訓練。她在2018年誕下女兒時難產，患上妊娠毒血症，需要接受緊急剖腹手術，8個月大的女兒Camryn提前出生，一度命危。休養停賽期間，贊助品牌抽走7成的代言合約金，使她於家庭事業陷入兩難。

幸好手術後母女平安，菲歷絲能夠再次回到場上征戰。休養後她首次以媽媽身份參與上屆奧運，喜奪一面金牌和銅牌，累積獲得11面獎牌。超越名將Carl Lewis，成為奧運史上最多獎牌的女子田徑選手。她表示享受跑步的時光：

我不在意紀錄，對我來說，最重要是在經歷一切之後，我能夠回到賽道上奔跑。

休養後她首次以媽媽身份參與上屆奧運，累積獲得11面獎牌，成為奧運史上最多獎牌的女子田徑選手。（來源：AFP）

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