的士車隊｜運輸署批5個的士車隊牌照　涉3500輛的士、料年底投入服務

▲ 運輸署署長李頌恩。（資料圖片）

政府推出的士車隊牌照計劃，當局早前稱，已收到15五份標書，本月內將批出最多5個牌照，期望最快年底投入服務，冀提升整個的士行業的服務質素。

運輸署李頌恩今日（31日）宣布，15份標書中有12個符合申請資格，批出5個牌照，其中3隊為純市區的士、兩隊為混合，共涉3500輛的士，佔全港的士20%，料年底投入服務。投入服務初期，將提供1500輛新車，佔的士車隊的40%，車齡低於3年，亦會提供豪華及輪椅的士，當中四份一為電動的士，將分階段投入服務，推動綠色運輸。

有關車隊會為司機提供訓練，並與數量司機保持僱佣關係，加強司機穩定性。車隊亦會在車內安裝全球定位系統、行車記錄儀等設備。車隊又會提供網約服務，市民可於手機應用程式或網頁預約服務，並就司機服務表現評分。所有獲選車隊亦會有多種電子支付系統、客戶服務熱線及不同通訊渠道，並設有投訴機制。

李頌恩期望，獲選車隊為提供優質個人化點對點服務起示範作用，加強市民對業界的信心，改善的士行業發展前景。

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