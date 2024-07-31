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巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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張家朗在「決三劍」後最終奪金，不過台灣裁判黃皓志就被不少意大利網民諷刺為「黑哨 」。

【巴黎奧運／劍擊／花劍／決三劍／裁判／黃皓志／淡江大學／英文系】港隊代表「劍神」張家朗近日在巴黎奧運男子劍擊個人花劍項目，對戰意大利選手馬治（Filippo Macchi），最終以決一劍取勝，成功奪得金牌。不過比賽期間曾3度出現爭議判決，導致來自台灣的裁判黃皓志被諷「黑哨」，不少香港及意大利網民湧入其社交平台洗版大罵。

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張家朗在比賽進行至決勝一分時，3次與馬治同時互相刺中，但因台灣裁判黃皓志認為難以判斷，結果2次判定無效，令不少觀眾看得肉緊之餘亦忍不住大罵裁判不力。最終賽果出爐後，馬治及教練更與黃皓志理論，意大利劍擊聯會甚至因為不滿判決，而向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出抗議。

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而黃皓志的社交平台亦在一夜之間淪陷，港意兩地不少網民湧入其Instagram留言洗版。有意大利網民要求他「將金牌還給馬治」，又有人質疑「港隊給了你多少錢判他們贏」；有香港網民就指罵，應該一早判張家朗勝出，亦有不少人就這些謾罵向黃皓志道歉，認為判決不易，並表示會尊重其判決。台灣網民則大多沒有參與討論，不過就有人認為黃皓志樣貌神似內地演員張晉，又有人稱他為「巴黎奧運最帥裁判」。

更多相關報道：巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應

到底黃皓志是何方神聖？據台灣《淡江時報》報道，黃皓志為淡江大學英文系出身，在校時為西洋劍隊代表成員，曾獲得大專擊劍錦標賽軍刀男子個人冠軍。黃皓志畢業多年，現為台灣擊劍協會裁判組組長暨FIE裁判。而本屆奧運會亦是台灣首次入選並擔任奧運會劍擊項目裁判，因此當地擊劍協會亦稱黃皓志為「台灣之光」。

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