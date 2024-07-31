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警署縱火｜涉警署縱火兼妨礙司法公正　6男女囚6至63個月官斥目無法紀

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 28 分鐘前

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區域法院。(資料圖片)

4名男子被指於2020年向跑馬地警署投擲汽油彈，其中一人的胞弟和母親得悉事件後涉摧毁證據。涉案駕駛導師早前承認兩項縱火罪，餘下5人經審訊後分別被裁定2項縱火罪及1項串謀妨礙司法公正罪成，6人今（31日）於區域法院被判囚半年至63個月。法官王詩麗判刑時斥，4名涉縱火罪的被告目無法紀，公然向權威挑戰，罔顧警員會否受傷。

6名被告為甘偉達（46歲，駕駛導師）、倪永聰（28歲）、區躍南（26歲，髮型師）、黃浩程（23歲，倉務員）、倪炳楠（24歲）及丁鳳霞（47歲），兩名倪姓被告為兄弟，丁為兩人母親，三人均報稱任職售貨員。

甘偉達早前承認2項縱火罪，另外5名被告則否認控罪，經審訊後，倪永聰、區躍南，以及黃浩程被裁定2項縱火罪成，倪炳楠及丁鳳霞則被裁定串謀妨礙司法公正罪成。縱火罪發生於2020年3月30日，串謀妨礙司法公正罪發生於同年5月26日。

法官引述求情指，倪永聰曾以香港選手身份參加飛鏢比賽，另外3名涉及縱火罪的被告則稱受社會氣氛而犯案。倪炳楠指犯案前協助母親經營服裝店，希望及早回歸家庭。法官引述丁鳳霞的求情指，丁形容丈夫是一名賭徒，擔心自己一旦入獄，辛苦多年經營的事業會毁於一旦。

丁又提及與兒子倪炳楠感情要好，形容長子倪永聰性格倔強，擔心入獄後小女兒無人照顧。倪永聰在法官宣讀有關母親丁鳳霞的求情期間，一直惘然望向母親，不時低頭拭淚。

法官判刑時指，本案2項縱火罪發生在凌晨時分，未有造成傷亡，但亦不能忽視其嚴重性，包括4名被告夥同犯案，而且是有預謀及分工下犯案。法官指4人分工明確，分別有人負責駕車和下車觀察，以及有人投擲汽油彈等。

法官指，4名被告屬仇警，並在社會氣氛減弱後的疫情期間，興風作浪，為恐天下不亂。法官批評4人目無法紀，公然向權威挑戰，罔顧警員會否受傷，本案沒有造成更大的爆炸屬實僥倖，考慮所有因素後，判甘偉達入獄41個月，倪永聰、區躍南及黃浩程入獄63個月。

法官指，倪炳楠與丁鳳霞為母子關係，倪永聰則是他們兄長及兒子。法官同意辯方所指，兩人是在得悉倪永聰被捕後才行事，反映兩人未有預謀犯案，而且行為對取證未有大影響，考慮所有因素後，判兩母子入獄半年。

案情指，甘偉達先在灣仔接載3名男子，更換車牌後駛往跑馬地。3名男子在跑馬地梅馨街下車徘徊，及後附近警署內出現火光，3人再跑向甘的車離開現場。

控方開案陳詞指，案發時警方發現倪炳楠在店舖內，將濃烈刺鼻的黑色液體倒入坐廁後，警方另發現其母丁鳯霞傳訊息予倪炳楠指「出事了」。控方指，本案首4名被告身穿黑衣，伙同一起投擲汽油彈襲擊跑馬地警署。

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