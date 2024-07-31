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巴黎奧運丨何詩蓓曾譜泳界戀曲前度同屬混血兒　Siobhan重情未有刪昔日合照

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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何詩蓓曾譜泳界戀曲！

【巴黎奧運/何詩蓓/女飛魚/游泳/100米自由泳/香港運動員】何詩蓓出戰女子100米自由泳第一組準決賽，今場排第四線的Siobhan首池轉池時間為25秒50排第4，不過最後50米發力連過3人，游出52秒64小組第一名完成，並以總成績最快晉身決賽，將於周四（8月1日）深夜2時30分衝金。

總是笑容滿面的何詩蓓，其混血外表十分精緻兼擁有健康美態，原來也是一個相當重情的人，事關其社交網內依然保與前度的放閃合照，可惜二人未能一起走下去。

巴黎奧運丨何詩蓓賽前喜歡食呢啲做早餐　女飛魚戰衣有小秘密

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巴黎奧運丨何詩蓓曾譜泳界戀曲

網民可能也會對何詩蓓的感情事、擇偶條件相當好奇，據知何詩蓓在密芝根大學讀書時認識了日本也門混血兒Mokhtar Al-Yaman，並於2016年開始拍拖、2020年分手。

何詩蓓與Mokhtar Al-Yaman的共同興趣就是游泳，Mokhtar Al-Yamani曾代表也門參加東京奧運男子100米及200米自由式，可惜未能晉級。

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巴黎奧運丨未有刪昔日放閃合照

何詩蓓在IG內依然有二人昔日的放閃照，她在2019年9月分享擁著Mokhtar Al-Yamani的相片，表示二人已拍了3年拖。

在二人過往的合照中，也有網民讚二人很登對、Cutest couple。

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