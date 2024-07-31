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江旻憓奪金丨江旻憓媽媽心急女兒未有另一半　「微笑劍后」激罕騷泳照徵男友【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

江旻憓媽媽心急女兒未找到男友。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運女子個人重劍奪金，獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」600萬元獎金。

江旻憓昨日（7月30日）接受內地傳媒訪問表示，會把獎金與團隊分享：「給他們買禮物，感謝他們。」此外，並透露還想成立慈善機構助更多小孩可接觸運動，享受運動的快樂。實在人美心善，再加江旻憓招牌仙氣笑容及可愛的港普，此訪問一出令她獲內地「圈粉」，獲網民大讚可愛。

江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件　江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞

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巴黎奧運丨江旻憓騷泳照

其實內地外，香港也有不粉絲封她為女神，可是現年30歲的江旻憓一直沒公開感情狀況，身高178cm的她在2018年受訪曾稱自己常被取笑：「個子高又大隻，很難找到男朋友。」

除身高外，早在11歲開始習劍的她每日全情投入練劍，江旻憓曾在2019年接受媒體訪問時，被問當全職運動員會否難找男朋友時，她也怕醜地認的確較難。

原來江旻憓媽媽也為女兒終身大事心急，Vivian曾在2019年5月在個人社交平台稱江媽媽十分催促她找男朋友，於是她上載自己BB時穿泳裝的照片，當時BB時的她非常好「肉地」，幽默地表示憑此照找男友應該有「幫助」。

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巴黎奧運丨微笑劍后擇偶3大要求

另外，江旻憓在個人社交平台真的有上載泳照，同在2019年她激罕分享水著照片，不過相中江旻憓身在泳池中並穿「一件頭」泳衣，她寫道：「appy world oceans day 🌊🐳🐠🐬🐟🐋🐙🦑🦐🦞🦀 wishing all our friends in the sea can happily swim like me」

其實她曾講過擇偶條件，表示要求對方心地善良、具幽默感及喜歡做運動，至於身高，她反而不太在意，甚至覺得就算男友矮過自己也沒所謂。

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