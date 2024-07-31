巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情

▲ 李卓耀於奧運羽毛球單打的作賽態度，未必人人接受。

【巴黎奧運／李卓耀／黃鎮廷／杜凱琹／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／黃鎮廷／杜凱琹／花劍／劍擊／乒乓球／混雙／賽程】

巴黎奧運羽毛球男子單打，首度參與奧運的李卓耀，周二首場分組賽，局數2:1擊敗墨西哥球手加列度。不過今場波的話題並非比數，而係選手作賽態度，李卓耀遭網民質疑「零尊重」對手，咀臉輕佻，作賽心態欠積極，人人炮轟。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

李卓耀遙遙領先

李卓耀一向予人壞孩子形象，常露出身上多個紋身、耳仔有釘環，加上染上鮮金色頭髮，以這個形象現身奧運賽場，對戰墨西哥球手加列度（Luis Ramon Garrido），加列度世界排名67，李卓耀排16。

其實李卓耀於首局，大比數先贏21:5，遙遙領先，但李卻多次向對手展示一副咀臉，加上表現不似預期，使加列度不時面露苦笑。

可是李卓耀次局突然「跌watt」，陷入苦戰。李卓耀在多次發球、接發失誤，以至個人失誤等情況下，多次展現同一副面孔，這些咀臉肯定會讓人感到不舒服。

▲ 加列度扳平局數1-1，獲全場歡呼鼓勵，跟李卓耀形成對比。（HOYTV截圖）

李卓耀心態放鬆＋一副臭臉

加列度第二局趁李卓耀稍為放鬆，以21:15追成局數1:1。加列度取得最後一個細分，成功扳平後，即震臂高呼，鼓動全場觀眾，帶動現場氣氛，全場隨即和應加列度歡呼，跟李卓耀一方形成強烈對比。

決勝局雙方至少十多次打成平手，戰至17:17時，加列度出現連續失誤，李卓耀把握得到連取4分，21:17結束比賽，賽後雙方於裁判面前沒有握手，加列度向李卓耀「手指指口嗡嗡」滿有說話要講，之後互相擰歪面轉身離去。

▲ （HOY TY截圖）

▲ 加列度扳平局數1-1，獲全場歡呼鼓勵，跟李卓耀形成對比。（HOYTV截圖）

加列度曾患血尿罕病

加列度於8年前，有望參加2016里約奧運，可是因訓練強度太高，患上横紋肌溶解症，差點丟命，他曾表示每天都在尿血，腎功能接近失靈。主要症狀：肌肉疼痛、乏力、少尿，嚴重可出現急性腎衰竭，甚至生命危險。

到了東京奧運前，雖然加列度從罕見病中復元過來，但卻於訓練時嚴重膝傷，無緣東奧。

李卓耀首仗險勝 墨西哥球手捱過8次手術用生命揮拍

李卓耀勝出後，周三晚上21:40的分組賽第二場，對戰中華台北老將周天成。倘勝出，一定取得淘汰賽出線資格。

李卓耀稱，最大挑戰是心理，皆因對手３度參與奧運，經驗佔優，希望打出墨西哥加列度的衝擊力，做好自己。

網民有話說

MK仔李卓耀影衰香港運動員，不知所謂

囂張到咁好少見...成日眼超超對手有d挑釁意味..仲要唔係特別好波

正，向全世界展現香港人嘅真面目

佢賽後個訪問都幾真誠，

應該佢知自己之前太囂屎

技術可以練，態度差真係冇得救

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】