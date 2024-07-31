巴黎奧運｜各國奧運進場制服別具特色　蒙古制服運用金絲刺繡被譽為最美

▲ 完美將運動和時尚結合！

【巴黎奧運/奧運會/奧運制服/時尚】2024巴黎奧運正進行得如火如荼，由於今屆在浪漫的法國巴黎舉行，因此亦被稱為史上最時尚的奧運，世界各地的代表隊似乎感染到這份時尚魅力，紛紛出動別具特色的奧運「戰袍」現身開閉幕禮！

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巴黎奧運｜法國代表隊：Berluti、Le Coq Sportif

作為主場，法國代表隊開幕進場制服由巴黎奧運主要贊助商LVMH集團旗下的法國精品Berluti打造，Berluti有世界最貴手工鞋之稱，其替法國隊打造的開幕制服以藍色為主調，海軍藍西裝外套採用防皺的羊毛和氨綸混紡製成，外套的翻領則飾有漸層的法國國旗顏色，展現品牌引以為傲的「Patina」皮革古法染色技術；其中一個小巧思是象徵本屆奧運的徽章縫製在外套口袋上，充滿紀念價值。

其餘法國隊制服和配備則請來本土運動品牌「法國公雞」Le Coq Sportif合作製造，並邀請潮牌設計師Stéphane Ashpool擔任藝術總監，一手包辦奧運村休閒服、賽用隊服，和運動員在各種活動中需要的裝備設計，並以光之城—巴黎作為設計主軸，把代表法國的藍、白、紅色調以渲染的形式呈現，以漸層手法慶祝法國的多樣性和團結。

巴黎奧運｜蒙古代表隊：Michel & Amazonka

蒙古代表隊制服被譽為最有特色、最美，是來自蒙古時尚品牌Michel & Amazonka，品牌從蒙古運動節慶那達慕節（Naɣadum）中獲取靈感，將傳統服飾「德勒（deel）」作為模板，並以金絲刺繡的方式加入九白旗、獵鷹等象徵元素，以及奧運標誌，結合民族特色與現代美學的手法，甫推出已引起極大迥響。

此外，每一套奧運制服都花費20小時製作，最終在7月成功打造出120套精美制服，總共耗時三個月。

巴黎奧運｜英國代表隊：Ben Sherman

英國隊的奧運開幕和閉幕服裝都由1963年成立的英國品牌Ben Sherman打造，品牌以簡約設計和大膽的色彩搭配為特色，由於深受音樂和文化界的影響，常被視為英國Mod文化的象徵，因此英國隊在巴黎奧運開幕沒有選擇西裝造型，反而以帥氣的夾克外套搭配V領紅藍色針織上衣登場。

這款特製的外套非常有心思，夾克背部刺繡了一個特別設計的花卉圖案，分別代表了四個國家的標誌性花卉：玫瑰代表英格蘭，薊蕾代表蘇格蘭，水仙花代表威爾斯，三葉草代表愛爾蘭。

巴黎奧運｜美國代表隊：Ralph Lauren

自2008年北京奧運以來，美國時尚品牌Ralph Lauren就持續為美國代表隊設計奧運開幕進場制服，這也是品牌第九度作為美國代表隊官方服裝供應商；美國代表隊開閉幕式隊服採用標誌性紅、白、藍色調，以獨樹一格的經典美式風格融合摩登元素。

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巴黎奧運｜加拿大代表隊：Lululemon

加拿大品牌Lululemon的瑜伽服聞名全球，自2021年起成為加拿大奧委會和加拿大殘奧委會的官方服裝贊助商，在2022年北京冬奧時，就曾設計出令人驚豔的時尚制服。這次奧運再次用專利技術打造以楓葉和加拿大國旗為靈感的夏季奧運制服，一推出就引起熱議，並讓田徑國手Damian Warner直呼「巴黎奧運是我第四次參加奧運會，我還沒有見過像這樣的制服裝備。」

大多數的制服設計均以兩件式透氣運動套裝為主，配色方面，除了紅、白色是加拿大代表隊的常見色系外，Lululemon這次還邀來擅長極光藝術的藝術家Mason Mashon合作，打造充滿獨特光感的閉幕儀式深色制服。

巴黎奧運｜意大利代表隊：Emporio Armani

Emporio Armani從2012年倫敦奧運會便開始為意大利奧運代表隊設計制服，全部設計均有創始人Giorgio Armani直接參與，展示優雅且經典的魅力。

這屆的制服以象徵意大利尊嚴、力量和優雅的深藍色為主視覺，採用透氣性、吸濕排汗性能佳的布料打造，並在帽Tee的內襯、領結處染上國旗色彩，展現簡約大方的風格。

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巴黎奧運｜台灣中華隊：Just In XX

早在2021年東京奧運，台灣設計師周裕穎就曾領軍台灣設計團隊JUST IN XX，打造富有家鄉味的奧運制服，時隔3年，他再次集結台灣八個領域的人才，以台灣的山、海、城市、原住民為靈感，設計出如同晨光海洋般的漸層奧運制服；

海藍色雙排扣西裝是以紡織大廠旭榮集團的「碳捕捉」回收紗線製成；隱藏在其中的印花，則是珖藝公司將來自台灣藝術家江賢二的作品《台灣山脈》，以數位直噴技術打造而成，彷彿將台灣風景都縫進服裝中，再來看制服上的一株胸花，則完美點綴制服！

巴黎奧運｜南韓代表隊：Musinsa Standard

韓國制服由韓國時裝公司MUSINSA旗下的Musinsa Standard操刀製作，採用藍色為主色調，象徵「東方、年輕和進取」的精神，並在長袖長褲的套裝中，內搭涼爽吸汗的白色T恤，西裝外套上則飾上南韓國旗，富象徵意義。

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