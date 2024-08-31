劍擊熱潮｜張家朗奪金掀學劍風潮　 盤點6大劍擊學校最平$100起

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【巴黎奧運/劍撃/張家朗/劍神/港隊運動員/香港運動員/劍擊熱潮/劍擊學校/金牌項目】香港「劍神」張家朗在巴黎奧運男子個人花劍決賽「決三劍」，擊敗意大利選手馬奇，成功衛冕金牌，為香港奪得史上第4面金牌，「劍神」的歷史性創舉掀起劍擊熱潮，不少家長都想為子女報讀劍擊課程，培育下一個奧運之星！TOPick為家長們整理了6間熱門劍擊學校資料，讓小朋友體驗打劍這項金牌項目！

▲ 香港「劍神」張家朗在巴黎奧運男子個人花劍決賽「決三劍」險勝意大利選手馬奇成功衛冕金牌。（港協奧委會圖片）

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劍擊學校｜劍樂會i-Fencing

由前中國國家隊代表陳偉勁除了是今屆巴黎奧運女子重劍金牌江旻憓的啓蒙導師外，他創立的劍樂會更是江旻憓的練劍學校。劍樂會位於沙田火炭站旁，鄰近香港體育學院，佔地超過9,000平方呎。

該會開辦的課程包括4至10歲暑期體驗班，費用只需$100，由專業教練教導劍擊基本技巧，通過互動劍擊遊戲，訓練幼兒空間轉換和形體感知協調。除此之外還設有新生個別班，分為$1,800/6堂30分鐘或$1,800/6堂1小時的彈性上課時間，另外亦有親子體驗班及恆常班，主要分為花劍、重劍及佩劍班。

劍樂會i-Fencing

電話：2687 5959

地址：火炭樂景街2-18號銀禧閣商場6樓601-603號鋪

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劍擊學校｜劍擊運動學院

劍擊運動學院位於觀塘成業街，提供幼兒劍擊興趣班、親子劍擊班、青少年訓練及精英班等。其中暑期幼兒膠劍班，適合3至5歲小朋友報讀，學費為6堂$1,680，平均每堂$280；6歲或以上則可報讀重劍、花劍班，8堂$2,800，平均每堂$350，除了8堂訓練，另設比賽日，增加小朋友實戰經驗。

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▲ 劍擊運動學院帶學生到泰國出戰青年世界盃。（劍擊運動學院FB圖片）

劍擊學校｜香港劍擊學院

香港劍擊學院是香港劍擊總會屬會，提供專業的重劍、花劍及佩劍劍擊課程，按不同年齡組別上課，3歲起就可以報讀。上課地點於堅尼地城、北角、尖沙咀九龍公園、坑口、調景嶺、沙田圓洲角的體育館。

根據其facebook專頁資料，7至8月暑期班課程，每堂一小時收費$250。學院有安排賽事，讓學員累積經驗，亦會安排表現優秀學生出外參加比賽，培養實力。

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劍擊學校｜香港劍擊學校

香港劍擊學校設有兩間分校，包括油麻地及鰂魚涌，開辦4歲或以上的劍擊課程，培育學員有更高的紀律性、自信心，及提高情緒智商等，不少學員在學界比賽取得優秀成績。學校亦提供不同活動，包括本地及海外集訓，幼稚園劍擊體驗等。

暑期班學費方面，幼兒組5堂$1,400，每堂1小時，平均每堂$280，另收$500器材費，包括面罩和手套。小學組收費，5堂$1,650，每堂1.5小時，另收$680器材費。

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▲ 香港劍擊學校有專業劍擊訓練場地。（香港劍擊學校FB圖片）

劍擊學校｜亞洲劍擊學院 - 香港

亞洲劍擊學院位於長沙灣香港中心，提供幼兒、小學及中學劍擊課程，包括初級、中級、高級證書課程，並設有一對一個人劍擊課程。幼兒班供4至6歲小朋友報讀，成人初班6堂HK$2,160，送價值HK$1054器材。學院亦曾與多間學校合作，包括培道小學、伊利沙伯中學舊生會中學、粉嶺救恩書院、大埔救恩書院、沙田崇真中學等，教學經驗豐富。

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▲ 亞洲劍擊學院(香港)劍擊教練團隊由世界一流的劍擊運動員及資深教練组成。（官方網站圖片）

劍擊學校｜劍擊學堂

劍擊學堂位於大圍群力大廈，提供初階幼兒膠劍至香港代表隊課程，暑期幼兒班及小學課程6堂$1,200，平均每堂$200；幼兒班每堂1小時，小學班則每堂1.5小時。學堂亦不時推出免費的劍擊體驗日，可以留意facebook專頁公布。

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劍擊學校｜劍舍

由花劍大師兄張小倫擔任技術總監的劍舍適合不同程度及年齡的學員參加，一眾前港隊教練及代表隊成員主要教授技術調整、步法、掌握劍擊時機、手上動作等，主打快速上手劍擊運動。

劍舍的劍擊班種類多元，主要分成花劍、重劍、佩劍三種，再細分成BB幼稚園膠劍班（4-6歲）、兒童花劍班（7-11歲）、成人鐵劍班（18歲以上）等，KKday更推出4項獨家課程優惠，包括一小時劍擊試堂、一對一專屬體驗課程（二人同行優惠）、成人4堂快速課程（送總值約$880的手套、劍、手線、護胸）、暑期劍擊證書課程（早鳥優惠），團體課程課程將會慢慢由熱身運動逐漸開始劍擊訓練，讓學員互相練習以致實戰，親身體驗打劍的樂趣。

而一對一課程則以學生為中心，專注於補強學生的不足之處，此外，一對一課程相對個人化，學生可以自行選擇每週上課的時數和時間。

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