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內地升學｜詹天文棄美國伯克利名校轉赴廣州升學　拆解星海音樂學院吸引原因

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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詹天文決定到廣州升學。

【聲夢小花/詹天文/DSE/內地升學/廣州星海音樂學院】應屆DSE考生及「聲夢小花」詹天文早前獲美國名校伯克利音樂學院取錄及獲發獎學金，並獲香港多間大學招手，但最終詹天文卻選擇到廣州升學學習流行學，取錄她的學校是星海音樂學院（下稱：星海），究竟星海有何吸引之處？

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詹天文日前在社交網公布消息並上載星海的錄取通知書，決定捨棄美國知名音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），選擇到廣州星海音樂學院繼續升學，她寫到：「父母和師長對我說：『選Berklee College of Music吧！那裏可是學流行樂最頂尖的學府。』同學和朋友們對我說：『就留在香港讀書吧！方便我們經常見面聚會。』同行和有些監製對我說：『可以去內地讀音樂學院啊！目前內地的流行樂創作和發展勢頭都不錯。』大家都在把自己的經驗和想法傳遞給我。」

詹天文晒出星海音樂學院的取錄通知書。（IG圖片）

DSE升學出路詹天文解釋廣州升學原因

詹天文續解釋選校原因，表示知道Berklee是最佳選擇，因為幾乎是全球最TOP的流行樂和爵士樂的學習基地，但是她又未能接受到日日西餐的生活及一個陌生的環境，也不想放棄學生歌手的身份。所以經過一番思量後，就選擇到廣州升學，「跟國內優秀的歌手和老師學習，到專業技能更紮實時，再到其他國家深造。」而父母都支持她的決定。

廣州星海音樂學院前身為廣州音樂學校，於1957年創辦，學校現有廣州大學城校區及沙河校區兩個校區，佔地186,292平方公尺。學校設有20個教學院系所及1所附屬中等音樂學校（附中）。

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DSE升學出路星海四位一體的辦學模式

星海音樂學院以教學、創作、表演與研究四位一體的辦學模式，致力建立學科專業，「音樂與舞蹈學」是廣東省重點學科；已招生的11個專業中，共有音樂表演、音樂學、錄音藝術、作曲與作曲技術理論、舞蹈表演等專業。

另外，學校著力與國際接軌，自2012年以來，與學校簽訂合作的境外院校達40餘所。其中舊金山音樂學院（San Francisco Conservatory of Music）及美國堪薩斯大學（University of Kansas）音樂學院與西班牙利賽歐音樂學（Conservatori Liceu）開展交換生項目。

星海也為內地流行樂培育了不少內地巨星，當中港人熟悉的「超級女聲」周筆暢就是畢業於星海及「快樂女聲」的劉惜君都是該校校友。

星海對DSE招生的要求為「2、2、1」達標包括中英數科及公民科。

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