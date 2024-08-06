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飲食攻略｜醫生推薦最強護心食物清單　牛油果勿食多過此量：1種植物油忌吃

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【護心／心肌梗塞／心臟病／地中海飲食／高血壓／三高】飲食對健康尤其重要，常言道「病從口入」，好好觀察自己進食的食物能夠有效增強身體，吸取足夠營養，避免生病。過往已有不少研究和醫生推薦地中海飲食方式，指能夠健康益壽。有台灣醫生公開護心食物清單，裡面有些看似健康的食物，要特別留意攝取量，否則就算是有益食物，進食過量仍是會對身體造成負擔和傷害。

最新影片：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

護心食物清單

台灣心臟內科醫生陳冠任，在當地健康節目《健康我+1》中分享病例，指心肌梗塞問題漸趨年輕化。要護心應先從飲食入手，他推薦地中海飲食，指過往有很多醫生和研究指出，地中海飲食對於健康有很大幫助。他亦公開護心食物清單，建議有幾類食物可以多吃，當中包含好的油脂等，惟需多加留意攝取量和每日進食上限。

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選擇肉類：低脂，高蛋白質

他亦提醒，大家選擇肉類的時候可以遵從一個宗旨：腳越多的越不好，笑稱「兩隻腳以內的都可以吃」，方便大家記住。

地中海飲食法建議餐單

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相關文章：飲食攻略｜564位註冊營養師推介　2024必吃10大超級食物防癌／護心／降三高

恢復運動3部曲

另外，很多心肌梗塞後的病人會擔心自己術後復原難以做運動。陳醫生指出，有病人復原後能夠如以往一樣做運動，就連劇烈的籃球比賽亦能夠下場打球。他建議病人可以遵從3大步驟，慢慢增強運動強度，持之以恆一定能強身健體：

  • 1. 慢慢開始
  • 2. 少量多次
  • 3. 重量訓練

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