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巴黎奧運｜鄧俊文男拔出身自幼愛足球　因1事棄踢波轉握球拍闖羽壇

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撰文： 王明芳

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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鄧俊文讀男拔自幼愛足球，因討厭身體碰撞放棄練波轉打波成羽壇港將。

【鄧俊文/謝影雪/鄧謝配/巴黎奧運/羽毛球奧運/羽毛球混雙/足球】巴黎奧運如火如荼，港隊運動員張家朗、江旻憓及何詩蓓更為香港奪得兩金一銅的佳績，而羽毛球混雙代表鄧俊文和謝影雪亦晉身8強，將於本港時間8月1日凌晨02:20對戰韓國組合。「鄧謝配」混雙組合屢獲佳績，不過原來鄧俊文本身是「足球小子」，因為不喜歡身體碰撞才轉打羽毛球，後來與謝影雪成為拍擋屢創佳績，曾登上世界排名第2位。

鄧俊文｜自幼練足球 厭惡身體碰撞改打羽毛球

29歲的鄧俊文是繼上屆東京奧運會，第二次參戰奧運。鄧俊文曾就讀新界婦孺福利會梁省德學校和拔萃男書院。他從小便是足球迷，視足球運動員C朗拿度為偶像，小時候與爸爸一起踼足球，小學時也曾參與足球訓練。雖喜歡足球，但他並不喜歡身體碰撞，故放棄足球，在7歲開始接觸羽毛球，後來加入香港羽毛球代表隊。擁有運動天賦的他，19歲已代表香港出戰2014年仁川亞運會男子雙打，後來2016年顆拍謝影雪，專注混雙項目。

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今屆巴黎奧運鄧俊文和謝影雪最後一次拍擋出戰混雙，兩人成功晉身8強。（港協暨奧委會圖片）

鄧俊文｜與謝影雪搭檔成「鄧謝配」 登上世界排名第2位

鄧俊文在2016年開始與謝影雪搭檔，兩人同為左撇子，合拍程度佔有優勢，花了約半年時間磨合後，便4度在傑出運動員選舉贏得「最佳運動組合」。相比羽毛球隊大師姐謝影雪，鄧俊文自知缺乏經驗，為求進步，不時也會向謝影雪請教，她也讚揚鄧俊文的學習態度，近年進步不少。兩人自組成混雙組合「鄧謝配」後，出戰多項國際賽事，不但2018年世界羽毛球錦標賽混雙季軍，更在2019亞運會在羽毛球混雙賽事中奪得銀牌，更曾登上世界排名第2位。

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鄧俊文｜巴黎奧運「鄧謝配」最後一次出戰 賽後決定養傷休息

鄧俊文上屆首戰東京奧運，與謝影雪成功打入4強，可惜銅牌戰落敗。今屆巴黎奧運，鄧俊文和謝影雪最後一次拍擋出戰，目前成功晉身8強。能夠再次參與奧運，兩人坦言從未想過，因他們在東京奧運後，在多個國際賽中出局，又因傷病和隔離限制缺席多個巡迴賽。不過為了迎戰奧運，兩人在賽前進行了嚴格訓練，期望能爭奪獎牌。

巴黎奧運後拍檔謝影雪將會退役，鄧俊文也決定休息，養好傷左膝傷患，再尋新拍檔，至於未來去向他奧運後再考慮。

鄧俊文｜女友同為羽毛球運動員 於巴黎奧運首次出戰

鄧俊文身為香港羽球精英，他的女友楊雅婷也同為羽毛球運動員，今屆巴黎奧運夥拍楊霈霖首次出戰女雙項目。兩人平日也不時在社交平台分享拍拖和去旅行的照片，非常恩愛。

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