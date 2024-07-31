解咒說明書丨麗英赴東京拍新歌MV　一改從前曲風：希望大家可以走出陰霾

▲ 麗英新歌《解咒說明書》MV。

既是演員又是歌手的麗英，在鏡頭前大家總能感受到她的歡樂，一直以來推出的歌曲以跳脫輕快為主。繼年初的《美男子圖鑑》後，推出新的情歌《解咒說明書》，這次是麗英較少展露的傷感面向。

歌曲靈感來自於她自己的感情經歷，為製作這首歌花費了6位數字，更前往日本拍攝MV。

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▲ 麗英《解咒說明書》MV在日本拍攝。

推出愛情三部曲

麗英表示今年將會推出「愛情三部曲」，講述自己在愛情中的不同狀態，而這次新歌是第二部曲，主題圍繞着「療傷」，描寫她受到情傷的狀態。

麗英說：「第一首《美男子圖鑑》講對愛情嘅憧憬，喺花多眼亂嘅世界選擇自己鍾意嘅人；《解咒說明書》就係講緊受情傷嘅狀態，喺復原中嘅階段的情歌。另外，『愛情三部曲』歌名都有設計過，全部都係同書有關，大家可以期待一下！」

對於《解咒說明書》，麗英表示：「我曾經喺一段關係裏面俾人嫌棄過，其中一個分手理由係嫌棄我着太多T恤牛仔褲，呢件事都令我非常傷心。後來，我發現一個人唔鍾意你，其實乜嘢都可以成為理由。我相信好多人都試過喺愛情上被人嫌棄，例如唔夠上進、身形唔靚之類，所以，我希望呢首歌可以安慰有相似經歷嘅人。任何人被嫌棄都會唔好受，我都經歷過自信心低落嘅時期，但之後明白到自己價值應該係由自己而定，最緊要係識得愛自己。」

▲ 麗英《解咒說明書》MV。

借打拳助療傷

這次更是麗英首次到期待已久的日本拍攝MV，找來《全死角美少女戰士》的導演Christopher 再次合作，說：「今次係我第一次喺日本拍MV，期待咗好耐，終於做到了，實在得來不易！因為我哋預算同時間都有限，計埋來回機程只係用咗3日時間，同埋要走12個景點，所以時間係非常緊湊。」

導演Christopher安排了一個情節，講一個失戀女仔好努力做運動，借打拳幫助自己療傷。

▲ 麗英《解咒說明書》MV。

麗英演繹傷心爆哭

事後，導演才得悉原來麗英會打拳，她說：「因為去年開個人音樂會關係，我特登去學打拳，幫自己唱歌練氣，冇諗到拍MV派上用場，仲有機會見識到日本拳館。今次仲要多謝導演安排咗個靚仔日本教練陪我打拳，好彩之前打咗一年，連教練都讚我個直拳幾好。」

此外，MV有幾場麗英傷心爆哭的場口，其中最令她最深刻的是：「有一場戲我要喺隧道入面抱頭痛哭，隧道上面就有一條鐵路，我哋為咗令個畫面靚啲，所以特登睇時刻表去捕捉列車經過，但係同時要hold住傷感嘅情緒。好彩拍咗1 take導演就收貨，如果唔係，我哋要等多一個鐘先有另一架同款列車。」

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