  • 28°C
香港時間 : 2024731日 (三) 14:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

解咒說明書丨麗英赴東京拍新歌MV　一改從前曲風：希望大家可以走出陰霾

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

麗英新歌《解咒說明書》MV。

既是演員又是歌手的麗英，在鏡頭前大家總能感受到她的歡樂，一直以來推出的歌曲以跳脫輕快為主。繼年初的《美男子圖鑑》後，推出新的情歌《解咒說明書》，這次是麗英較少展露的傷感面向。

歌曲靈感來自於她自己的感情經歷，為製作這首歌花費了6位數字，更前往日本拍攝MV。

MOOV Live 麗英丨首個開個人音樂會　麗英以歌寫情書不忘初心

麗英《解咒說明書》MV在日本拍攝。

推出愛情三部曲

麗英表示今年將會推出「愛情三部曲」，講述自己在愛情中的不同狀態，而這次新歌是第二部曲，主題圍繞着「療傷」，描寫她受到情傷的狀態。

麗英說：「第一首《美男子圖鑑》講對愛情嘅憧憬，喺花多眼亂嘅世界選擇自己鍾意嘅人；《解咒說明書》就係講緊受情傷嘅狀態，喺復原中嘅階段的情歌。另外，『愛情三部曲』歌名都有設計過，全部都係同書有關，大家可以期待一下！」

對於《解咒說明書》，麗英表示：「我曾經喺一段關係裏面俾人嫌棄過，其中一個分手理由係嫌棄我着太多T恤牛仔褲，呢件事都令我非常傷心。後來，我發現一個人唔鍾意你，其實乜嘢都可以成為理由。我相信好多人都試過喺愛情上被人嫌棄，例如唔夠上進、身形唔靚之類，所以，我希望呢首歌可以安慰有相似經歷嘅人。任何人被嫌棄都會唔好受，我都經歷過自信心低落嘅時期，但之後明白到自己價值應該係由自己而定，最緊要係識得愛自己。」

麗英《解咒說明書》MV。

借打拳助療傷

這次更是麗英首次到期待已久的日本拍攝MV，找來《全死角美少女戰士》的導演Christopher 再次合作，說：「今次係我第一次喺日本拍MV，期待咗好耐，終於做到了，實在得來不易！因為我哋預算同時間都有限，計埋來回機程只係用咗3日時間，同埋要走12個景點，所以時間係非常緊湊。」

導演Christopher安排了一個情節，講一個失戀女仔好努力做運動，借打拳幫助自己療傷。

麗英《解咒說明書》MV。

麗英演繹傷心爆哭

事後，導演才得悉原來麗英會打拳，她說：「因為去年開個人音樂會關係，我特登去學打拳，幫自己唱歌練氣，冇諗到拍MV派上用場，仲有機會見識到日本拳館。今次仲要多謝導演安排咗個靚仔日本教練陪我打拳，好彩之前打咗一年，連教練都讚我個直拳幾好。」

此外，MV有幾場麗英傷心爆哭的場口，其中最令她最深刻的是：「有一場戲我要喺隧道入面抱頭痛哭，隧道上面就有一條鐵路，我哋為咗令個畫面靚啲，所以特登睇時刻表去捕捉列車經過，但係同時要hold住傷感嘅情緒。好彩拍咗1 take導演就收貨，如果唔係，我哋要等多一個鐘先有另一架同款列車。」

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【全個世界都有電話】麗英演技獲讚超出預期 導演黃浩然稱拍戲拒收額外資金
23:31 2023/08/15
【全個世界都有電話】麗英演技獲讚超出預期 導演黃浩然稱拍戲拒收額外資金
鄭秀文演唱會丨許志安向鄭秀文豎手指公讚好　Sammi微笑點頭勝千言萬語
17:45 2024/07/29
鄭秀文演唱會丨許志安向鄭秀文豎手指公讚好　Sammi微笑點頭勝千言萬語
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
12:19 2024/06/18
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
COLLAR成員丨「顏值擔當」Ivy So晒水着look　 蘇雅琳出水芙蓉「蘇蝦」大呼：好hot
17:08 2024/07/10
COLLAR成員丨「顏值擔當」Ivy So晒水着look　 蘇雅琳出水芙蓉「蘇蝦」大呼：好hot

你可能感興趣

【全個世界都有電話】麗英演技獲讚超出預期 導演黃浩然稱拍戲拒收額外資金
23:31 2023/08/15
【全個世界都有電話】麗英演技獲讚超出預期 導演黃浩然稱拍戲拒收額外資金
鄭秀文演唱會丨許志安向鄭秀文豎手指公讚好　Sammi微笑點頭勝千言萬語
17:45 2024/07/29
鄭秀文演唱會丨許志安向鄭秀文豎手指公讚好　Sammi微笑點頭勝千言萬語
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
12:19 2024/06/18
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
鄧麗英 歌手 MV 拳擊 日本

最高瀏覽

巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
張家朗奪金丨巴黎奧運花劍銀牌得主回應爭議　馬治發文：不想為自己的失利怪責裁判
急症室最長等候時間（07月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月31日 時間12:05）
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
巴黎奧運｜張家朗奧運奪金　意劍聯不滿「決三劍」提抗議　港協暨奧委會咁回應
巴黎奧運｜跳水選手上岸即沖身？背後理由原來超重要　揭秘奧運跳水2大迷思【附8個奧運冷知識】
巴黎奧運｜跳水選手上岸即沖身？背後理由原來超重要　揭秘奧運跳水2大迷思【附8個奧運冷知識】