巴黎奧運｜選手村無冷氣素食佔6成　10人共用2浴室美國運動員：一半人搬去酒店住

▲ 巴黎奧運選手村無冷氣、素食佔6成、10人共用2浴室，美國運動員：一半人搬去酒店住。

【巴黎奧運／奧運會／運動員／選手村／冷氣／素食／共用浴室】2024巴黎奧運於7月26日開幕，其中各個國家運動員所居住的奧運選手村環境，引來熱烈爭議，包括無裝冷氣、紙板床墊、提供的膳食六成是素食、10人共用2浴室等等，導致南韓有6名游泳運動員為節省交通時間，直接搬離選手村，而美國運動員指10人宿舍中亦有一半人搬去酒店住。

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10人共用2浴室

據《每日郵報》報道，法國今屆巴黎奧運會追求綠能和環保，並斥巨資16億美元（約125億港元）打造奧運選手村。不過，當美國女子網球運動員歌芙（Coco Gauff）抵達巴黎奧運選手村時，她發現自己竟然要和10名隊友全部擠在同一個選手村宿舍，而且房間内只有2個浴室可以用，最後有5人收拾行李離開，搬去酒店住。

美國體操運動員Frederick Richard曾表示，因為選手村提供的床實在是太少了，他不得不將自己的床墊搬進選手村，並表示：「每個人都在抱怨床鋪，我已經專門訂了一張床運到選手村，讓我從一開始就能有舒適的床」。

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膳食中素食佔60%

奧運選手村内不僅睡眠質量得不到保障，連運動員的膳食也有很大問題。澳洲游泳女選手Ariarne Titmus指，上周六（27日）進行400米自由泳比賽後，認為正因選手村提供的伙食太差，才會阻礙她在比賽上發揮真正實力、打破世界紀錄。

而澳洲游泳選手James Magnussen亦批評指：「之所以無法刷新世界紀錄，要歸咎主辦國追求環保、低碳和素食至上的心態」。他表示，因為在奧運章程規定，選手村提供的食物中，素食必須佔60%。開幕式前一天，村裏的肉類、奶製品都已賣光了，主辦方沒有預料到，許多運動員會選擇肉類和奶製品。

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接駁巴士無冷氣 駕駛迷路

此外，各國選手們前往體育場、競技場、賽車場等場館途中，也都必須搭乘接駁巴士。惟德國桌球好手Dimitrij Ovtcharov抱怨，他已經遇過2次巴士遲到、2次駕駛迷路的狀況，讓他很擔心趕不上比賽。

韓媒亦曾報道，接駁巴士沒有裝冷氣，但為了防止遭遇恐怖攻擊，巴士窗戶也被膠帶封住，不能打開。最後韓國游泳聯盟（Korea Swimming Federation，KSF）表示，目前已經有6名南韓游泳選手離開選手村，搬進游泳場館附近的一間酒店，距離巴黎拉德芳斯體育館（La Defense Arena）只需徒步5分鐘。

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