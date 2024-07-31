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特首外訪｜晤柬埔寨首相商四方面合作　李家超冀增加航班推動旅遊業

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 52 分鐘前

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李家超（左）今日與柬埔寨首相洪瑪奈（右）會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超東盟訪問之旅去到第四天，他今日（31日）先後拜會柬埔寨首相洪瑪奈及副首相韶索卡，並見證本港代表與當地簽署13份協議或合作備忘錄，涵蓋不同領域，包括貿易、投資、航空服務業等。李家超表示，兩地會推進四方面合作，包括加強兩地政府交流、推動兩地經貿合作、推動共建一帶一路、及促進兩地人民交流。

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李家超今早在柬埔寨首都金邊先後拜會洪瑪奈及蘇速卡，中午亦率領代表團與當地商界午宴，見證貿發局、投資推廣署，與當地發展理事會等，簽署13份協議或合作備忘錄。他表示，香港和柬埔寨都擁有很豐富的旅遊資源，而且位置接近，在旅遊方面有很大的合作空間，隨着柬埔寨國內大型國際機場相繼落成，而香港機場第三條跑道系統會在今年完成，雙方航空運力會逐步增強，香港和柬埔寨都可以把握機遇、增加往來航班，推動旅遊業以及人文交流。

    在討論推廣旅遊時，李家超透露，大家都有談及，要有更多旅客入境的便利，包括簽證。「我回去亦會跟我們的相關政策局或部門，探討如何進一步令到兩地的旅客，大家去對方的地方會更加方便。」

    柬埔寨支持港加入RCEP  貿發局將金邊設顧問辦事處

    他又提到，柬埔寨政府支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。他指，貿發局將在金邊設立顧問辦事處，以加強兩地商業及專業服務的聯繫。

    李家超下午離開金邊，轉到越南河內訪問。

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