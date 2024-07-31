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追討訟費｜疑虛報資料申請法援　「康橋之家」張健華遭入稟追討訟費

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

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張健華。（資料圖片）

被指性侵女院友的康橋之家前院長張健華，疑於與康橋之家母公司的民事案件中申請法援時，沒有披露真實財務狀況，法援署曾撤銷張健華之申請，律政司昨入稟區域法院，向張健華追討所有法援署替其支付的訟費兼利息。

原告律政司；答辯人張健華。

入稟狀指，張健華於2016年5月23日申請法援，以擱置案件HCA1677/2014中的禁制令，張於同年10月獲批法援證書，惟法援署其後發現張健華沒有披露其真實財務狀況，並作出失實陳述或提供虛假資料，最終於2018年8月17日撤銷張健華之申請。

原告現按《法律援助規例》第9條，向張健華追討所有法援署替其支付的訟費兼利息；入稟狀未有列明詳細金額。

資料顯示，張健華曾於2014年8月被警方拘捕，其後被控與院舍的智障女院友非法性交，其後經營康橋之家的智友集團有限公司召開股東大會，以大比數撤除張健華的公司董事身份及全部職權。智友其後申請禁制令，要求禁止張健華等進入康橋之家。

女院友早前入稟區域法院向張健華、康橋之家及智友索償，最終於2024年3月獲賠119萬元，當中張須賠償約83萬元。

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智障 張健華 院舍 律政司

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