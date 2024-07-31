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反恐首案｜屠龍小隊等人涉串謀殺警　控方指隊長見吳智鴻時已知有槍有炸彈

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發布時間： 1 小時前

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（資料圖片）


「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，被控串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，控方今（31日）續作結案陳詞。控方指，涉案協議最遲在屠龍隊長黃振強和吳智鴻在球場見面時已有雛形，屠龍隊員知道「20KG（公斤）」是指炸彈。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

控方外聘主控大律師周凱靈續陳詞，周指串謀毋須一群人舉手投票或簽名作實，並指涉案協議在屠龍隊長黃振強與吳智鴻於11月18日在球場見面時已成雛形，「知道有炸彈有槍」，故黃於同月21日問吳「嗰20KG（公斤）幾時到？」，黃的證供指「20KG」指炸彈，黃在泰國旅行時亦向隊員講解了12月8日的計劃。

控方指，黃此後在「滅龍」群組數次提及「20KG」，除一名非被告的隊員問「係咪開心嘢？」外，其他隊員均沒有問及「20KG」的意思。控方指，屠龍小隊與同吳一方團伙有協議使用炸彈和槍。

對於被告李家田供稱，因身處理大而沒有出席小隊在11月17日的大鴻輝飯局。周指，理大被圍封時並非有銅牆鐵壁，交由陪審團判斷李是否因此缺席。

聆訊明（1日）續。

記者：陳曉欣

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