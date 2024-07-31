未來科學大獎｜盧煜明與DSE超級狀元對談　指相信年輕人從事科創有收成

▲ 盧煜明與今屆超級狀元對談。(未來科學大獎提供)

「未來科學大獎」連續第二年在香港舉行大獎周活動，首場「Hello Scientists 你好科學家」講座昨天（30日）於香港太空館舉行，吸引近200名學生及家長參與。曾獲「未來科學大獎」生命科學獎、有「無創產前檢測之父」之稱的香港科學院院長盧煜明教授與學生談科學家的人生規劃，並與其中學師弟、今年文憑試超級狀元廖俊翔交流人才發展。

盧煜明表示，科學探索是融入日常生活之內，需要洞悉一些看似沒有關係的現象之間的關聯性，如他在煮即食麵和看電影時突然得到靈感，啟發他想到孕婦血漿內存有高濃度胎兒DNA，及後助他開創了「無創產前診斷技術」。他亦指，學術研究與商品化要有協同效應，讓科研成果真正走出實驗室，進入日常生活，才能成為幫助他人的力量。

來自聖若瑟書院的中學文憑試「超級狀元」廖俊翔獲邀擔任是次活動互動環節主持人，有機會與其偶像盧煜明同台近距離對談。計劃留港入讀醫科的廖俊翔，問盧教授對於人才留港發展的看法。盧教授表示，有賴政府近年大力投資科研項目，香港的科研氣氛愈見濃厚，香港科研絕對有優勢，相信「投資會有收成」，也樂見近年有更多青年人從事科研工作，令香港也有更多科學成就獲得殊榮。

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