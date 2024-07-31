巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經

▲ 現年17歲的「小飛魚」張心悅首戰奧運！

【巴黎奧運/張心悅/女飛魚/游泳/背泳/香港運動員】香港女飛魚何詩蓓在巴黎奧運奪200米自由泳銅牌後，並於周四（8月1日）深夜2時30分衝金，除了何詩蓓外，17歲的「小飛魚」張心悅同樣受注目，首戰奧運的她坦言有壓力！

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巴黎奧運丨張心悅出戰奧運感壓力

張心悅早前在巴黎奧運女子100米背泳分組預賽中亮相，以1分03秒45秒完成賽事，排第5的她未能晉級。張心悅會再參加女子200米背泳分組預賽，令人期待！

年紀輕輕的她自7歲半參加泳班學游水，她坦言自取得奧運200米背泳資格後，有感未有突破兼首次參加奧運，故受著不少精神壓力，師姐何詩蓓就成了其取經對象！

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巴黎奧運丨張心悅是麥明詩師妹

心悅就讀拔萃女書院，即是「十優港姐」麥明詩（Louisa）的小師妹，十分厲害！

她在去年5月正式加入港隊，去年初，她為備戰亞運而開始休學，清晨5時起床開始練水，就算犧牲了校園生活，她亦無悔全情投入到自己深愛的運動當中！

心悅是100米及200米背泳青年紀錄保持者，在去年她以16歲之齡在200米背泳項目中游出2分10秒35，成為最年輕達到奧運「A標」的香港泳手。

麥明詩照片：

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