港美關係｜梅儒瑞：香港僅經濟上有一國兩制　外交部駐港公署：嚴厲譴責妄議香港事務

▲ 外交部駐港公署批評梅儒瑞妄議香港事務。(資料圖片)

美國駐港澳總領事梅儒瑞日前接受美國傳媒訪問時指，香港僅經濟上有一國兩制，但已失去批評政府、遊行及新聞自由，又質疑《港區國安法》及《維護國家安全條例》等導致寒蟬效應。外交部駐港公署昨晚（30日）點名批評梅儒瑞妄議香港事務，攻擊香港權利與自由受到侵蝕，鼓譟所謂「寒蟬效應」，表示強烈不滿，予以嚴厲譴責。

外交部駐港公署發言人表示，《港區國安法》和特區《維護國家安全條例》制定實施後，香港社會重回安定，市民依法應享有的各項權利均獲得實際保障。發言人指：

世界上沒有絕對的自由，自由從來不是無邊界、無約束、無底線的。

發言人強調，身為美政府駐港代表，梅儒瑞理應恪守領事官員基本職業操守和行為準則，多做促進港美合作的實事，而​​不是花心思編造謊言，攻擊唱衰香港，促梅儒瑞恪守本分，改弦更張，儘早放棄「以港遏華」用心，立即停止插手香港事務和中國內政。

民建聯立法會議員周浩鼎批評，梅儒瑞大放厥詞，攻擊抹黑香港，「總是無風起浪，抹黑國安法，對香港説三道四，干預香港事務，如此惡劣行俓，目的就是不斷傷害香港，打擊中國，實在卑劣。」

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