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港美關係｜梅儒瑞：香港僅經濟上有一國兩制　港府：言論無稽失實

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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梅儒瑞(右)日前接受美國傳媒訪問時指，香港僅經濟上有一國兩制。(資料圖片)

美國駐港澳總領事梅儒瑞日前接受美國傳媒訪問時指，香港僅經濟上有一國兩制，但已失去批評政府、遊行及新聞自由，又質疑《港區國安法》及《維護國家安全條例》等導致寒蟬效應。特區政府今日（31日）點名批評梅儒瑞對香港維護國家安全、保障人權等情況作出無稽失實言論，表示強烈不滿和譴責。外交部駐港公署昨晚（30日）點名批評梅儒瑞妄議香港事務，攻擊香港權利與自由受到侵蝕，鼓譟所謂「寒蟬效應」，表示強烈不滿，予以嚴厲譴責。

特區政府發言人表示：

自《港區國安法》在2020年6月實施以來，美國一直漠視香港在2019年發生的大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之的暴亂，通過堆砌故事、穿鑿附會，惡意詆毀香港特區維護國家安全相關法律，對盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區肆意攻擊，而對《港區國安法》讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，其虛偽『雙標』表露無遺。

特區政府發言人表示，每個國家都會制定維護國家安全法律，在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，根本沒有資格對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳。發言人批評，梅儒瑞發表所謂「寒蟬效應」的言論，純屬對《香港國安法》及《維護國家安全條例》的惡意抹黑，特區政府強烈要求，梅儒瑞立即停止惡意抹黑，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

外交部駐港公署：嚴厲譴責梅儒瑞妄議香港事務

外交部駐港公署發言人表示，《港區國安法》和特區《維護國家安全條例》制定實施後，香港社會重回安定，市民依法應享有的各項權利均獲得實際保障。發言人指：

世界上沒有絕對的自由，自由從來不是無邊界、無約束、無底線的。

發言人強調，身為美政府駐港代表，梅儒瑞理應恪守領事官員基本職業操守和行為準則，多做促進港美合作的實事，而​​不是花心思編造謊言，攻擊唱衰香港，促梅儒瑞恪守本分，改弦更張，儘早放棄「以港遏華」用心，立即停止插手香港事務和中國內政。

民建聯立法會議員周浩鼎批評，梅儒瑞大放厥詞，攻擊抹黑香港，「總是無風起浪，抹黑國安法，對香港説三道四，干預香港事務，如此惡劣行俓，目的就是不斷傷害香港，打擊中國，實在卑劣。」

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