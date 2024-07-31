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的士車隊｜星群的士：投資3億元購新的士大部分為國產　預約較按錶貴1-2成半

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 21 分鐘前

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(星群的士提供)

政府公布的士車隊5個獲批牌照。其中一間中標的的士營運商星群的士表示，最快會在今年 9 月率先推出 6 座位的純電動豪華的士星並在年底前有超過 120 部全新的士投入服務。公司稱投資3億元，購入350部新的士，大部分為國產電動車，車隊司機數目會有450名。

星群的士指，暫時未有實際定價，初步估計預約全新純電動豪華 6 座的士會比咪錶收費高 10-25%，在街上招手截車會是按咪錶收費星希望乘客能有率先體驗。

該公司表示，車隊的士的實際租金還沒有定下來，正在籌劃為駕駛純電動的士的司機提供電費補貼。目前已有50多位車隊司機，未來會進行大規模的司機招募活動。

至於兩款的士，分別會採用近期引入香港的上汽大通MAXUS MIFA T、以及不少港人熟悉的NISSAN SERENA e-POWER。公司標榜可以乘坐6個乘客、以及2件大型行李、或4個乘客及6件大型行李，並有政府要求的電子支付、以及充電插座配備。

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