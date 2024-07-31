死侍與狼人丨推出限量版襟章及貼紙 香港及澳門票房衝破2千7百萬元 娛樂 撰文： TOPick柴犬出動 發布時間： 2 小時前 分享： 分享： 熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy ▲ 《死侍與狼人》 由「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）合演的Marvel Studios電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）在上周三（7月24日) 上映後，打破多項票房紀錄，截止昨日(30/7)香港及澳門票房已衝破2千7百萬。《死侍與狼人》引發話題，粉絲更發現戲中大量彩蛋，討論度高，導致影迷紛紛二刷三刷。今日（7月31日）官方最新宣布，購買第二周戲票送電影限量襟章及貼紙。 相關文章 玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王 配音期間各遇挑戰阿正認黑仔 14:30 2024/07/01 玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王 配音期間各遇挑戰阿正認黑仔 九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚 望為港產動作片爭氣 16:03 2024/05/06 九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚 望為港產動作片爭氣 海關戰線丨跟林嘉欣相隔22年再合作 謝霆鋒身體力行發揚香港動作 17:43 2024/06/27 海關戰線丨跟林嘉欣相隔22年再合作 謝霆鋒身體力行發揚香港動作 你可能感興趣 玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王 配音期間各遇挑戰阿正認黑仔 14:30 2024/07/01 玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王 配音期間各遇挑戰阿正認黑仔 九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚 望為港產動作片爭氣 16:03 2024/05/06 九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚 望為港產動作片爭氣 海關戰線丨跟林嘉欣相隔22年再合作 謝霆鋒身體力行發揚香港動作 17:43 2024/06/27 海關戰線丨跟林嘉欣相隔22年再合作 謝霆鋒身體力行發揚香港動作 曉治積曼 Marvel 超級英雄片 電影 網絡熱話 荷里活