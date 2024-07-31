死侍與狼人丨推出限量版襟章及貼紙　香港及澳門票房衝破2千7百萬元

▲ 《死侍與狼人》

由「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）合演的Marvel Studios電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）在上周三（7月24日) 上映後，打破多項票房紀錄，截止昨日(30/7)香港及澳門票房已衝破2千7百萬。

《死侍與狼人》引發話題，粉絲更發現戲中大量彩蛋，討論度高，導致影迷紛紛二刷三刷。

今日（7月31日）官方最新宣布，購買第二周戲票送電影限量襟章及貼紙。