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回鄉證｜首批外籍港人取內地通行證　冀延長90天逗留期限

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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（資料圖片）

非中國籍港澳永久居民早前獲准申請來往內地通行證。有申請人今（31日）到旅社領取證件，指能更容易及方便前往內地，亦有人期望90天的逗留期可以延長。

非中國籍香港永久性居民可向國家出入境管理局委託的香港中國旅行社提出申請，於5年有效期內多次前往內地，每次不超過90天，不需另行申請往內地簽證。

首批取得證件包括馬來西亞商會會長顏溪俊，他指，自己前往內地主要都是會見客人、同時及政府官員，提到疫情時往返內地十分困難，亦未能入境，現時可以更方便，開會也比較容易。

新加坡商會委員會成員林文耀亦指，獲准申請通行證後，前往中國內地會更容易，指即使其有新加坡護照可免簽證，但現時入境內地毋須再花時間排隊，能直接通過，形容猶如使用八達通一樣容易。

奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner亦指，措施可讓在港歐洲商人同時作為旅客在內地消費，欣賞一下漂亮的風景，不用再來去匆匆，又認為逗留90天是個好開始，但希望未來吸引更多人，應延長期限。

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