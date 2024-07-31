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巴黎奧運｜Jellycat運動系列毛公仔響應奧運　品牌熱門產品價格被炒高15倍

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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大家想要嗎？

【巴黎奧運/運動熱潮/Jellycat/毛公仔】全球熱捧巴黎奧運，就算平日不愛運動的人也會關注賽事，更何況是走在最前線的各大品牌？英國頂級絨毛玩偶品牌Jellycat也有響應這件全球盛事，品牌派出Amuseables Sports系列毛公仔「應戰」，它們化身成不同的球類造型，相當可愛！

其實Jellycat一向大受歡迎，月前內地就興起炒賣Jellycat毛公仔風潮，熱門款式「傷心水煮蛋」價錢更被炒高15倍，未知今次的運動系列又會否成為下一個炒賣對象呢？

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 巴黎奧運｜運動系列造型可愛

Jellycat的Amuseables Sports系列毛公仔造型包括籃球、足球、排球、網球、美式足球、羽毛球、冰上曲棍球及乒乓球等，非常多元化，而且它們全部看起來生動又有趣，還可以掛在手袋當裝飾，加上官網顯示這個系列毛公仔的價錢由€30（約253.50 港元）起跳，十分大眾化，難怪甫推出已經引來迴響，不少網民更表示要買回家抱住一起看奧運。

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 巴黎奧運｜「傷心水煮蛋」價錢被炒高15倍

品牌雖然主打嬰兒玩偶，但因為推出的毛公仔造型十分生活化，而且配備可愛的眼睛和嘴巴，很多成人同樣沉迷它們的可愛模樣，由於大受歡迎，以致Jellycat一直缺貨，從而漲價，結果月前更成為內地年輕人的投資新寵，品牌的毛公仔竟成為了會升值的投資工具！

當中絕版的「傷心水煮蛋」，原價約一百多人民幣，卻被炒至1,500人民幣，足足升近15倍！另一款「廁紙」公仔價格亦炒高近3,000人民幣，相當誇張，令網友感嘆：「好過買基金股票！」

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