無牌駕駛｜涉多次無牌駕駛私家車   休班男警被控15罪准保釋10.3再訊

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31歲休班男警涉多次無牌駕駛私家車，並於油塘油麗邨不小心駕駛，被控駕駛時無駕駛執照等共15罪，案件今（31日）於觀塘裁判法院提堂。被告沒有律師代表，並表示已與律師溝通，對方將於下次聆訊代表應訊。裁判官將案件押後至10月3日再訊，其間被告准以2,000元保釋。

被告余佳炳（31歲，沒有報稱職業），被控7項駕駛時無駕駛執照、7項沒有第三者保險而使用汽車及1項不小心駕駛罪。

控罪指，被告於2024年2月6日至12日，在香港道路上駕駛1輛私家車，而當時他並無持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照。他另被控於上述日子，在道路上駕駛上述私家車，當時就他對該汽車的使用沒有備有1份有效的和符合汽車保險(第三者風險)條例規定的第三者風險保險單或保證單。

被告另被控於2024年2月12日，在油麗邨信麗樓(U座)外，在道路上不小心駕駛上述私家車。

被告今沒有律師代表，控方表示已準備答辯，被告於庭上表示已經跟私人律師溝通，對方將於下次聆訊代表應訊，申請押後處理案件。裁判官遂將案件押後至10月3日，另准被告以2,000元保釋，其間需每周到警署報到1次。

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