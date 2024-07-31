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巴黎奧運｜李卓耀讀英華受父親影響愛上羽毛球　染金髮紋身刻信念：世上沒甚麼不可能

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撰文： 王明芳

發布時間： 15 分鐘前

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李卓耀讀英華受父親影響愛上羽毛球，染金髮紋身刻信念，揚言衝擊金牌。

【巴黎奧運／奧運／李卓耀／羽毛球／男單／港隊／香港運動員】巴黎奧運羽毛球男子單打賽事，李卓耀在周三（30日）晚上9時40分出戰，對中華台北的周天成，爭小組首名出線。這位27歲的港隊「一哥」，2021年無緣東京奧運，今年終於首次踏上奧運舞台，他戴上耳環，以一頭金髮、滿身紋身示人，反叛外表下，有著熾熱的爭勝決心。李卓耀在賽前放話要衝擊金牌，「我唔係嚟玩，我嚟到係要贏！」

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李卓耀｜受父親影響接觸羽毛球

1996年出生的李卓耀是家中獨子，爸爸李廣賜是羽毛球俱樂部教練，因此他在4、5歲時便開始接觸羽毛球。李卓耀小學及中學分別就讀中華傳道會呂明才小學和英華書院，他曾代表英華書院奪得中銀全港學界羽球團體錦標賽冠軍，13、14歲時加入港隊，踏上追夢之旅。

李卓耀2013年在亞洲青年運動會贏得亞軍，2017年未滿21歲的他，出戰紐西蘭羽球黃金大獎賽，在男單決賽以總局數2：1反勝中華台北選手王子維，贏下個人首個國際賽冠軍。

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李卓耀｜首戰奧運揚言爭金

上届東京奧運，因為疫情導致計分周期完結前的賽事取消，李卓耀與奧運擦身而過。不過他未有灰心，經過3年努力，如今終於首次踏上奧運舞台。

李卓耀戴上耳環，以一頭金髮、滿身刺青登場，左臂上刻有「Have faith in yourself」的紋身，時刻提醒自己要保持信念。

這位27歲的奧運「初哥」賽前更揚言衝擊金牌，他認為「世界上沒甚麼不可能」，又說：

我好想做好呢件事，好集中喺比賽，我唔係嚟玩，我嚟到係要贏！

李卓耀左臂上刻有「Have faith in yourself」的紋身。（AFP）

李卓耀｜周三晚鬥周天成爭16強

李卓耀在巴黎奧運分組賽首戰，以局數2：1險勝墨西哥球手加列度（Luis Ramon Garrido），他賽後坦言不滿意表現，認為要調整心態。

李卓耀今日（30日）晚上9時40分出戰，將惡鬥老對手，中華台北「一哥」周天成，他希望做好自己，發揮最佳表現。

要做到真正的「李卓耀」。

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