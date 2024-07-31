長壽秘密｜60歲開始養生未算遲　瑞典研究揭長壽關鍵　3大指數達標可長命百歲【附低GI飲食食譜】

【長壽／尿酸／血糖／肌酐／60歲／長命百歲／百歲老人／人瑞】人人都希望長壽，但真正的長壽秘密你未必知曉！瑞典有研究發現，長壽的人從６０歲開始觀察３項指數，只要保持低水平就有可能活超過１００歲。本文更附上不同飲食貼士，供大家參考！

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瑞典去年在《GeroScience》雜誌上發表一項研究報告，是次研究是至今規模最大，關於長壽的一項研究，研究長達35年隨訪4.4萬年齡介乎64歲至99歲的人士，發現當中有2.7%（即1,224人）活到100歲，而裡面有85%是女性。研究團隊綜合數據得出以下結論：

活到100歲的人從60多歲開始，血糖、肌酐和尿酸水平維持在低水平。

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符合3條件可長命百歲

研究報告解釋，肌酐濃度能夠反映身體過濾新陳代謝的能力，腎臟功能越好，體內剩下的肌酐就會越少。故此，可從以下３個指數反映出身體健康的程度：

正常空腹血糖：3.9-6.1mmol/L

正常肌酐水平：44-133μmol/L

正常尿酸值：【男性】150-420μmol/L；【女性】90-360μmol/L

要達至長壽，研究亦建議大家可以考慮２大方案控制血糖和尿酸指數，例如奉行低GI飲食、注意食物的嘌呤含量等。

低GI食物可參考以下文章：

Healthy Life｜食飯可以零負擔？ 營養師拆解低GI米飯原理 列4大好處+教整2食譜

高嘌呤食物一覽

本港風濕科專科醫生余嘉龍醫生曾受訪時拆解痛風成因，指體內尿酸過高容易出現結晶，當過度攝取嘌呤，身體會不斷製造尿酸。但身體能排出的尿酸有限，血清中的尿酸水平就會漸漸升高，然後在關節中形成尿酸結晶，引致痛風。

聖雅各福群會註冊營養師關建慧列出高嘌呤食物，以及其他適合痛風人士食用的食物，供大家參考：

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痛風人士可適量食用

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