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外遊攻略｜機管局推手機特快行李託運服務　託運過程料只需45秒

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(彭大偉攝)

機管局今日（31日）宣布，正式推出手機特快行李託運服務，11歲或以上持電子旅遊證件的旅客，只要使用航空公司的手機應用程式完成登記手續，到達機場後，即可透過人臉識別直接托運行李，毋須再到櫃檯排隊辦理，是全球首個機場讓旅客以智能手機完成登記、行李託運、進入安檢及登機的所有程序。托運所需時間預計由約3分鐘大幅縮短至45秒。

HK Express自去年底已透過先導計劃，為所有航線旅客提供有關服務；國泰航空則於明日（8月1日）起，為前往美國以外所有目的地的旅客，提供上述服務；香港航空就預計今年底推出。

機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏指，旅客在具備NFC功能的手機，下載指定航空公司手機應用程式，並進行網上check-in取得電子登機證後，只需掃描旅行證件資料頁，再把證件拍在手機背，即完成登記。

到達機場後，前往相應航空公司的特快行李託運櫃檯，進行人臉識別核實身份、把行李放上運輸帶，電腦就會自動列印行李標籤。將標籤掛在行李上，再把證件拍在手機背，確保有攜帶出境，並透過應用程式掃描標籤，便完成程序。之後可直接透過人臉識別，通過自助保安閘口、登機易e-道及自助登機閘口，無須再拿出護照和登機證，非常方便快捷。

只適用於11歲或以上   持簽證出境仍需人工櫃檯辦理

歐陽顯宏續指，在新服務下，「一部手機就做曬所有野」，行李托運所需時間預計由目前約3分鐘，大幅縮短至45秒，但提醒只適用於11歲或以上，持電子護照、回鄉卡、内地居民往來港澳通行證等電子旅遊證件的旅客。

他又指，服務主要方便免簽證前往目的地的旅客，故如持簽證出境，仍需到人工櫃檯辦理手續。

另由於技術問題，於2019年5月14日或以前簽發之香港特區護照，並不適用於此服務。市民若想使用，需先到入境處申請新護照。

行李超重會如何處理？他就稱國泰乘客可尋求現場職員協助；坐HK Express則能直接在手機應用程式繳付超重費用。

展望未來，歐陽顯宏盼把有關服務擴展至更多本地及外地航空公司，包括新加坡和台灣等；亦正研究令「My HKG」能同時提供上述服務，目標在兩年內，讓8成離境旅客可透過手機特快託運行李。

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記者：梁薾心

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